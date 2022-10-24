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Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей
Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей
В Крыму достаточно вакансий, в том числе для приезжающих жителей Херсонской и Запорожской областей, проблем с трудоустройством на полуострове нет. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T17:06
2022-10-24T17:06
херсонская область
крым
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В Крыму достаточно вакансий, в том числе для приезжающих жителей Херсонской и Запорожской областей, проблем с трудоустройством на полуострове нет. Об этом РИА Новости Крым рассказала вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская."На сегодня в Республике Крым 16 тысяч вакансий, у нас (коэффициент — ред.) нагрузки 0,4 на вакансию, это говорит о том, что вакансий больше, чем безработных. Поэтому работы достаточно, в том числе для тех, кто прибывает в Крым. В зависимости от того, конечно, какая специальность. По некоторым специальностям надо и переобучение пройти или переквалификацию. Но это все решаемые вопросы", — отметила министр.По словам Романовской, проблем с трудоустройством временно перемещенных лиц после особых указаний по условиям их трудоустройства не возникало. Теперь, отметила министр, это правило распространяется и на переехавших из новых субъектов граждан.Что касается людей с высшим образованием, для них предусмотрена процедура нострификации (признание равноценным российскому — ред.) диплома и заявление принимается в работу."Если необходимо пройти какую-то квалификационную категорию, например, для врачей этим занимается Росздравнадзор в краткие сроки и не затягивая", — добавила она.Для того, чтобы узнать о доступных на полуострове вакансиях, нужно обратиться в Центр занятости по телефону горячей линии.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении мирных жителей из Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов Херсона на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан организован силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с правого берега уже перевезены более 22 тысяч жителей Херсонской области, всего планируется вывезти более 50 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html
https://crimea.ria.ru/20221022/pereselentsy-iz-khersona-poluchat-po-100-tysyach-rubley-i-zhilischnyy-sertifikat-1125042038.html
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херсонская область, крым, общество, соцзащита
Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей

Работа в Крыму: хватает ли вакансий для прибывших из новых регионов России

17:06 24.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк"Московский день занятости"
Московский день занятости - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В Крыму достаточно вакансий, в том числе для приезжающих жителей Херсонской и Запорожской областей, проблем с трудоустройством на полуострове нет. Об этом РИА Новости Крым рассказала вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.
"На сегодня в Республике Крым 16 тысяч вакансий, у нас (коэффициент — ред.) нагрузки 0,4 на вакансию, это говорит о том, что вакансий больше, чем безработных. Поэтому работы достаточно, в том числе для тех, кто прибывает в Крым. В зависимости от того, конечно, какая специальность. По некоторым специальностям надо и переобучение пройти или переквалификацию. Но это все решаемые вопросы", — отметила министр.
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По словам Романовской, проблем с трудоустройством временно перемещенных лиц после особых указаний по условиям их трудоустройства не возникало. Теперь, отметила министр, это правило распространяется и на переехавших из новых субъектов граждан.
"Несмотря на то, что у них нет полного пакета документов, у нас Центрами занятости организована постоянная консультация таких граждан, есть инструкции и работодателям. По тем специальностям, по которым не требуется прохождение квалификационных экзаменов и аттестаций, они могут принимать людей на работу без подтверждения патента", — добавила Романовская.
Что касается людей с высшим образованием, для них предусмотрена процедура нострификации (признание равноценным российскому — ред.) диплома и заявление принимается в работу.
"Если необходимо пройти какую-то квалификационную категорию, например, для врачей этим занимается Росздравнадзор в краткие сроки и не затягивая", — добавила она.
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Для того, чтобы узнать о доступных на полуострове вакансиях, нужно обратиться в Центр занятости по телефону горячей линии.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении мирных жителей из Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов Херсона на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан организован силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с правого берега уже перевезены более 22 тысяч жителей Херсонской области, всего планируется вывезти более 50 тысяч человек.
 
Херсонская областьКрымОбществоСоцзащита
 
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