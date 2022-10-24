https://crimea.ria.ru/20221024/khvatit-li-v-krymu-raboty-novym-grazhdanam-otvet-vlastey-1125060857.html

Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей

Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей

В Крыму достаточно вакансий, в том числе для приезжающих жителей Херсонской и Запорожской областей, проблем с трудоустройством на полуострове нет. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T17:06

2022-10-24T17:06

2022-10-24T17:06

херсонская область

крым

общество

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В Крыму достаточно вакансий, в том числе для приезжающих жителей Херсонской и Запорожской областей, проблем с трудоустройством на полуострове нет. Об этом РИА Новости Крым рассказала вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская."На сегодня в Республике Крым 16 тысяч вакансий, у нас (коэффициент — ред.) нагрузки 0,4 на вакансию, это говорит о том, что вакансий больше, чем безработных. Поэтому работы достаточно, в том числе для тех, кто прибывает в Крым. В зависимости от того, конечно, какая специальность. По некоторым специальностям надо и переобучение пройти или переквалификацию. Но это все решаемые вопросы", — отметила министр.По словам Романовской, проблем с трудоустройством временно перемещенных лиц после особых указаний по условиям их трудоустройства не возникало. Теперь, отметила министр, это правило распространяется и на переехавших из новых субъектов граждан.Что касается людей с высшим образованием, для них предусмотрена процедура нострификации (признание равноценным российскому — ред.) диплома и заявление принимается в работу."Если необходимо пройти какую-то квалификационную категорию, например, для врачей этим занимается Росздравнадзор в краткие сроки и не затягивая", — добавила она.Для того, чтобы узнать о доступных на полуострове вакансиях, нужно обратиться в Центр занятости по телефону горячей линии.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении мирных жителей из Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского районов Херсона на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан организован силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, с правого берега уже перевезены более 22 тысяч жителей Херсонской области, всего планируется вывезти более 50 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

https://crimea.ria.ru/20221022/pereselentsy-iz-khersona-poluchat-po-100-tysyach-rubley-i-zhilischnyy-sertifikat-1125042038.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, крым, общество, соцзащита