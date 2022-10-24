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Правый берег Днепра покинули 22 тысячи жителей - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Правый берег Днепра покинули 22 тысячи жителей
Правый берег Днепра покинули 22 тысячи жителей - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Правый берег Днепра покинули 22 тысячи жителей
Более 22 тысяч жителей Херсонской области перевезены с правого берега Днепра, всего планируется вывезти более 50 тысяч. Об этом сообщила заместитель врио... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T14:14
2022-10-24T14:14
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Более 22 тысяч жителей Херсонской области перевезены с правого берега Днепра, всего планируется вывезти более 50 тысяч. Об этом сообщила заместитель врио губернатора региона Екатерина Губарева.И добавила, что организованный вывоз граждан на левый берег Днепра или в другие регионы РФ продолжается.18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан организован силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество
Правый берег Днепра покинули 22 тысячи жителей

С правого берега Днепра уехали более 22 тысяч жителей Херсонской области

14:14 24.10.2022
 
© РИА Новости КрымВещи жителей Херсонской области на вокзале в Джанкое
Вещи жителей Херсонской области на вокзале в Джанкое - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Более 22 тысяч жителей Херсонской области перевезены с правого берега Днепра, всего планируется вывезти более 50 тысяч. Об этом сообщила заместитель врио губернатора региона Екатерина Губарева.
"22 367 жителей Херсонской области эвакуированы по состоянию на 24 октября. Прогнозируем, что возможностью временно переместиться в комфортные условия воспользуются не менее 50 тысяч жителей правобережья Херсонской области", - написала она в своем Telegram-канале.
И добавила, что организованный вывоз граждан на левый берег Днепра или в другие регионы РФ продолжается.
Жители Херсонской области на вокзале в Джанкое - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 10:43
Как встречают в Крыму беженцев из Херсонской области
18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан организован силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.
Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории >>
 
Херсонская областьВоенное положение в новых регионах РоссииОбщество
 
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