https://crimea.ria.ru/20221024/pravyy-bereg-dnepra-pokinuli-22-tysyachi-zhiteley-1125056790.html

Правый берег Днепра покинули 22 тысячи жителей

Правый берег Днепра покинули 22 тысячи жителей - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Правый берег Днепра покинули 22 тысячи жителей

Более 22 тысяч жителей Херсонской области перевезены с правого берега Днепра, всего планируется вывезти более 50 тысяч. Об этом сообщила заместитель врио... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T14:14

2022-10-24T14:14

2022-10-24T14:14

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Более 22 тысяч жителей Херсонской области перевезены с правого берега Днепра, всего планируется вывезти более 50 тысяч. Об этом сообщила заместитель врио губернатора региона Екатерина Губарева.И добавила, что организованный вывоз граждан на левый берег Днепра или в другие регионы РФ продолжается.18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан организован силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. С 20 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области действует военное положение.Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории >>

https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество