https://crimea.ria.ru/20240503/chernomorskiy-flot-i-mchs-ischut-unesennykh-v-otkrytoe-more-voennykh--1137037894.html
Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T23:05
2024-05-03T23:05
2024-05-03T23:05
армия и флот
сергей меняйло
северная осетия
дагестан
крым
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
черное море
новости
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа."30 апреля около 14:30 трое военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Республике Крым, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море. В связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море", - цитирует сообщение агентство.Отмечается, что сразу после, как командование подразделения обнаружило, что военнослужащие пропали, были приняты меры для их поиска. Начиная с 15.00 прибывшие на место сотрудники МЧС России вели поиск на моторной лодке, который не дал результатов.Сейчас поисковые мероприятия продолжаются, уточнили в Минобороны.Для расширения района поиска около 18.30 были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. Кроме того, с наступлением темного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота."В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия", - добавили в МО РФ.Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что североосетинских военнослужащих-срочников 30 апреля унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму.30 апреля на Крым обрушился штормовой ветер до 22 метров в секунду. Днем ранее в республиканском Главке МЧС России объявляли штормовое предупреждение на эту дату и рекомендовали населению отказаться от морских прогулок и рыбалки в водоемах и не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодкахЛодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов
северная осетия
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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армия и флот, сергей меняйло, северная осетия, дагестан, крым, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
Силы Черноморского флота и МЧС ведут поиск унесенных на лодке в море военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
"30 апреля около 14:30 трое военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Республике Крым, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море. В связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море", - цитирует сообщение агентство.
Отмечается, что сразу после, как командование подразделения обнаружило, что военнослужащие пропали, были приняты меры для их поиска. Начиная с 15.00 прибывшие на место сотрудники МЧС России вели поиск на моторной лодке, который не дал результатов.
Сейчас поисковые мероприятия продолжаются, уточнили в Минобороны.
Для расширения района поиска около 18.30 были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. Кроме того, с наступлением темного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота.
"В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия", - добавили в МО РФ.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло
заявил, что североосетинских военнослужащих-срочников 30 апреля унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму.
30 апреля на Крым обрушился штормовой ветер до 22 метров в секунду. Днем ранее в республиканском Главке МЧС России объявляли штормовое предупреждение на эту дату
и рекомендовали населению отказаться от морских прогулок и рыбалки в водоемах и не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.
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