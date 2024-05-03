Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240503/chernomorskiy-flot-i-mchs-ischut-unesennykh-v-otkrytoe-more-voennykh--1137037894.html
Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T23:05
2024-05-03T23:05
армия и флот
сергей меняйло
северная осетия
дагестан
крым
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
черное море
новости
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126805193_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_a701481e5c69825c7afc92c38b60e327.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа."30 апреля около 14:30 трое военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Республике Крым, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море. В связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море", - цитирует сообщение агентство.Отмечается, что сразу после, как командование подразделения обнаружило, что военнослужащие пропали, были приняты меры для их поиска. Начиная с 15.00 прибывшие на место сотрудники МЧС России вели поиск на моторной лодке, который не дал результатов.Сейчас поисковые мероприятия продолжаются, уточнили в Минобороны.Для расширения района поиска около 18.30 были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. Кроме того, с наступлением темного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота."В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия", - добавили в МО РФ.Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что североосетинских военнослужащих-срочников 30 апреля унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму.30 апреля на Крым обрушился штормовой ветер до 22 метров в секунду. Днем ранее в республиканском Главке МЧС России объявляли штормовое предупреждение на эту дату и рекомендовали населению отказаться от морских прогулок и рыбалки в водоемах и не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодкахЛодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов
северная осетия
дагестан
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126805193_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_e93bd91c80c77dd6cb8d601b8e4a09cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, сергей меняйло, северная осетия, дагестан, крым, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных

Силы Черноморского флота и МЧС ведут поиск унесенных на лодке в море военных

23:05 03.05.2024
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
"30 апреля около 14:30 трое военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Республике Крым, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море. В связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море", - цитирует сообщение агентство.
Отмечается, что сразу после, как командование подразделения обнаружило, что военнослужащие пропали, были приняты меры для их поиска. Начиная с 15.00 прибывшие на место сотрудники МЧС России вели поиск на моторной лодке, который не дал результатов.
Сейчас поисковые мероприятия продолжаются, уточнили в Минобороны.
Для расширения района поиска около 18.30 были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. Кроме того, с наступлением темного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота.
"В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия", - добавили в МО РФ.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что североосетинских военнослужащих-срочников 30 апреля унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму.
30 апреля на Крым обрушился штормовой ветер до 22 метров в секунду. Днем ранее в республиканском Главке МЧС России объявляли штормовое предупреждение на эту дату и рекомендовали населению отказаться от морских прогулок и рыбалки в водоемах и не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов
Армия и флотСергей МеняйлоСеверная ОсетияДагестанКрымПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Черное мореНовостиЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и жара: погода в Крыму 4 мая
00:00Какой сегодня праздник: 4 мая
23:05Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных
22:59Главные новости Крыма: 3 мая
22:15Главное за день: 3 мая
21:41Эксперт оценил вероятность массированного удара ATACMS по Крымскому мосту
21:12Копии Знамени Победы водрузят на пяти горных вершинах в Крыму
21:01На подъездах к Крымскому мосту выросла гигантская очередь
20:45Еще один дополнительный поезд поедет в Крым
20:38Почему задерживается реставрация Ханского дворца – минкульт
20:15Когда восстановят поврежденную штормом набережную в Судаке
20:03Крымский мост открыт
19:44Какая погода ждет крымчан на Пасху - прогноз от ФОБОС
19:35В Севастополе стреляют - власти назвали причину
19:21В Херсонской области на Пасху отменят комендантский час
19:11Житель Крыма вырастил 20 кг конопли и получил 12 лет тюрьмы
18:45Утилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцев
18:36Новый удар ВСУ по Токмаку - ранены четверо мирных жителей
18:21В Симферополе ограничат движение на неделю - даты и схема
17:55В Крым впервые пойдет прямой поезд из Нижнего Новгорода
Лента новостейМолния