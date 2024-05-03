https://crimea.ria.ru/20240503/chernomorskiy-flot-i-mchs-ischut-unesennykh-v-otkrytoe-more-voennykh--1137037894.html

Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных

Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Черноморский флот и МЧС ищут унесенных в открытое море военных

Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T23:05

2024-05-03T23:05

2024-05-03T23:05

армия и флот

сергей меняйло

северная осетия

дагестан

крым

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

черное море

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски унесенных в открытое море на весельной лодке военнослужащих. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа."30 апреля около 14:30 трое военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Республике Крым, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море. В связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море", - цитирует сообщение агентство.Отмечается, что сразу после, как командование подразделения обнаружило, что военнослужащие пропали, были приняты меры для их поиска. Начиная с 15.00 прибывшие на место сотрудники МЧС России вели поиск на моторной лодке, который не дал результатов.Сейчас поисковые мероприятия продолжаются, уточнили в Минобороны.Для расширения района поиска около 18.30 были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. Кроме того, с наступлением темного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота."В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия", - добавили в МО РФ.Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что североосетинских военнослужащих-срочников 30 апреля унесло на резиновой лодке в открытое море в Крыму.30 апреля на Крым обрушился штормовой ветер до 22 метров в секунду. Днем ранее в республиканском Главке МЧС России объявляли штормовое предупреждение на эту дату и рекомендовали населению отказаться от морских прогулок и рыбалки в водоемах и не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодкахЛодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов

северная осетия

дагестан

крым

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, сергей меняйло, северная осетия, дагестан, крым, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации)