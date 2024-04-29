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Штормовой ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Штормовой ветер накроет Крым
Штормовой ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Штормовой ветер накроет Крым
Во вторник на Крым обрушится штормовой ветер до 22 метров в секунду. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T14:39
2024-04-29T14:39
крым
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Во вторник на Крым обрушится штормовой ветер до 22 метров в секунду. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.Спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Не исключаются и нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - подчеркнули в ведомстве.Жителей и гостей полуострова просят соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и лес, отказаться от морских прогулок и рыбалки в водоемах и не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.Также не рекомендуется парковать машины рядом с рекламными щитами, слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередачи или под деревьями.Особое внимание при непогоде важно уделить детям и пожилым людям.Не порадует погода и жителей и гостей Кубани. В Краснодарском крае с вечера 29 апреля и в течение 30 апреля местами ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 23 м/с.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал на полуострове 1 мая ливневые дожди, но к Пасхе установится солнечная и теплая погода.
https://crimea.ria.ru/20240428/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-pervomay-i-paskhu---prognoz-fobos-1136881430.html
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Штормовой ветер накроет Крым

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за сильного ветра - МЧС

14:39 29.04.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШторм в Ялте
Шторм в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Во вторник на Крым обрушится штормовой ветер до 22 метров в секунду. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Не исключаются и нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - подчеркнули в ведомстве.
Жителей и гостей полуострова просят соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы и лес, отказаться от морских прогулок и рыбалки в водоемах и не гулять по набережным и берегоукрепительным сооружениям.
Также не рекомендуется парковать машины рядом с рекламными щитами, слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередачи или под деревьями.
Особое внимание при непогоде важно уделить детям и пожилым людям.
Не порадует погода и жителей и гостей Кубани. В Краснодарском крае с вечера 29 апреля и в течение 30 апреля местами ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 23 м/с.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал на полуострове 1 мая ливневые дожди, но к Пасхе установится солнечная и теплая погода.
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