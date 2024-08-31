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Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем
Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем
Вторжение ВСУ в Курскую область, возможно, было нужно киевскому режиму для дальнейших "обменов", но Россия не будет ни с кем вести переговоры по поводу своей... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T16:36
2024-08-31T16:36
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вторжение ВСУ в Курскую область, возможно, было нужно киевскому режиму для дальнейших "обменов", но Россия не будет ни с кем вести переговоры по поводу своей территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале агентства.Он добавил, что сейчас ни о каких переговорах с Киевом речи не идет. При этом Лавров отметил, что российская сторона "готова урегулировать ситуацию", но только на основе "реалий на земле, реалий Конституции РФ, где, помимо Крыма и Севастополя, есть еще четыре новых субъекта"."При всем при этом никакой речи о том, чтобы Украина вступила в НАТО, быть не может", - указал глава МИД России.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
курская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, россия, новости
Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем

РФ не будет обсуждать обмены своей территории из-за атаки на Курскую область – Лавров

16:36 31.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вторжение ВСУ в Курскую область, возможно, было нужно киевскому режиму для дальнейших "обменов", но Россия не будет ни с кем вести переговоры по поводу своей территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале агентства.

"Мне трудно судить о том, какая была задумка (вторжения в Курскую область – ред.) <…>. Зеленский говорит, иногда "по Фрейду" у него выскакивают признания, что это нам будет нужно для последующих обменов – "и пленных наберу, и квадратные километры захвачу". Достаточно простодушно и наивно. Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем и переговоров по своей территории не ведем", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас ни о каких переговорах с Киевом речи не идет. При этом Лавров отметил, что российская сторона "готова урегулировать ситуацию", но только на основе "реалий на земле, реалий Конституции РФ, где, помимо Крыма и Севастополя, есть еще четыре новых субъекта".
"При всем при этом никакой речи о том, чтобы Украина вступила в НАТО, быть не может", - указал глава МИД России.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
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