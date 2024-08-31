https://crimea.ria.ru/20240831/lavrov-ob-atake-na-kurskuyu-oblast-obmeny-svoey-territorii-ne-obsuzhdaem-1140027440.html
Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем
Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем
Вторжение ВСУ в Курскую область, возможно, было нужно киевскому режиму для дальнейших "обменов", но Россия не будет ни с кем вести переговоры по поводу своей... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T16:36
2024-08-31T16:36
2024-08-31T16:36
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137685630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e2c6bde59d759481775971ce866725e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вторжение ВСУ в Курскую область, возможно, было нужно киевскому режиму для дальнейших "обменов", но Россия не будет ни с кем вести переговоры по поводу своей территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале агентства.Он добавил, что сейчас ни о каких переговорах с Киевом речи не идет. При этом Лавров отметил, что российская сторона "готова урегулировать ситуацию", но только на основе "реалий на земле, реалий Конституции РФ, где, помимо Крыма и Севастополя, есть еще четыре новых субъекта"."При всем при этом никакой речи о том, чтобы Украина вступила в НАТО, быть не может", - указал глава МИД России.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
курская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137685630_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5c212611f4acbdb6214dd769bf49924.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, россия, новости
Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем
РФ не будет обсуждать обмены своей территории из-за атаки на Курскую область – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Вторжение ВСУ в Курскую область, возможно, было нужно киевскому режиму для дальнейших "обменов", но Россия не будет ни с кем вести переговоры по поводу своей территории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале агентства.
"Мне трудно судить о том, какая была задумка (вторжения в Курскую область – ред.) <…>. Зеленский говорит, иногда "по Фрейду" у него выскакивают признания, что это нам будет нужно для последующих обменов – "и пленных наберу, и квадратные километры захвачу". Достаточно простодушно и наивно. Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем и переговоров по своей территории не ведем", - сказал министр.
Он добавил, что сейчас ни о каких переговорах с Киевом речи не идет. При этом Лавров отметил, что российская сторона "готова урегулировать ситуацию", но только на основе "реалий на земле, реалий Конституции РФ, где, помимо Крыма и Севастополя, есть еще четыре новых субъекта".
"При всем при этом никакой речи о том, чтобы Украина вступила в НАТО, быть не может", - указал глава МИД России.
Атака ВСУ на Курскую область
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции
(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
Читайте также на РИА Новости Крым: