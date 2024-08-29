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В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области
В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области
В Курской области за минувшие сутки в плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ при попытках противника атаковать несколько населенных пунктов, сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T14:45
2024-08-29T15:02
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Курской области за минувшие сутки в плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ при попытках противника атаковать несколько населенных пунктов, сообщает Минобороны России."Российские бойцы активными действиями сорвали попытки атак боевиков в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. В результате противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 7450 военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронированных машин.Кроме того, уничтожены 227 автомобилей, 52 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы.Ранее в Курской области морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные путиПочти 7 тысяч солдат и более 70 танков: потери ВСУ в Курской области
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области

В Курской области за сутки сдались в плен пятеро военнослужащих ВСУ - Минобороны

14:45 29.08.2024 (обновлено: 15:02 29.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ в окопах
Боевики ВСУ в окопах
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Курской области за минувшие сутки в плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ при попытках противника атаковать несколько населенных пунктов, сообщает Минобороны России.
"Российские бойцы активными действиями сорвали попытки атак боевиков в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. В результате противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 7450 военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронированных машин.
Кроме того, уничтожены 227 автомобилей, 52 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы.
Ранее в Курской области морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовостиМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВО
 
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