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ВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные пути
ВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные пути - РИА Новости Крым, 29.08.2024
ВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные пути
В городе Льгове Курской области зафиксировали четыре прилета после артиллерийского обстрела ВСУ, повреждены жилые дома и железнодорожные пути. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T10:49
2024-08-29T10:49
2024-08-29T10:49
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В городе Льгове Курской области зафиксировали четыре прилета после артиллерийского обстрела ВСУ, повреждены жилые дома и железнодорожные пути. Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов.Клемешов порекомендовал жителям, которые покинули город, не возвращаться до окончательной стабилизации обстановки.Ранее во Льгове Курской области силами ПВО была сбита ракета, в результате атаки пострадали двое мирных жителей.Вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противникаИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской областиВ Курской области усилили медицинскую службу
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ВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные пути
В результате обстрела ВСУ во Льгове Курской области повреждены дома и железнодорожные пути