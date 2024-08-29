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ВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные пути

ВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные пути - РИА Новости Крым, 29.08.2024

ВСУ обстреляли Льгов из арты: повреждены дома и железнодорожные пути

В городе Льгове Курской области зафиксировали четыре прилета после артиллерийского обстрела ВСУ, повреждены жилые дома и железнодорожные пути. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T10:49

2024-08-29T10:49

2024-08-29T10:49

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

обстрелы курской области

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В городе Льгове Курской области зафиксировали четыре прилета после артиллерийского обстрела ВСУ, повреждены жилые дома и железнодорожные пути. Об этом сообщил глава города Алексей Клемешов.Клемешов порекомендовал жителям, которые покинули город, не возвращаться до окончательной стабилизации обстановки.Ранее во Льгове Курской области силами ПВО была сбита ракета, в результате атаки пострадали двое мирных жителей.Вторжение ВСУ в Курскую область не останется без ответа, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о ситуации в Курской области: главная задача – выдавить противникаИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской областиВ Курской области усилили медицинскую службу

курская область

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2024

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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, обстрелы курской области, новости, обстрелы всу