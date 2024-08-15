https://crimea.ria.ru/20240815/vsu-atakovali-kurskuyu-oblast-raketami---raneny-dvoe-mirnykh-zhiteley-1139622014.html

ВСУ атаковали Курскую область ракетами - ранены двое мирных жителей

ВСУ атаковали Курскую область ракетами - ранены двое мирных жителей - РИА Новости Крым, 15.08.2024

ВСУ атаковали Курскую область ракетами - ранены двое мирных жителей

Двое мирных жителей в Курской области получили ранения после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T11:35

2024-08-15T11:35

2024-08-15T11:40

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

курская область

новости

обстрелы всу

алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей в Курской области получили ранения после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.По данным губернатора, пострадавших госпитализировали в местную больницу.Ранее МЧС России сообщило, что большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них – около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей. Накануне региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Правительство РФ заявило, что выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://crimea.ria.ru/20240813/v-kurskoy-oblasti-usilili-meditsinskuyu-sluzhbu-1139567371.html

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ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, новости, обстрелы всу, алексей смирнов