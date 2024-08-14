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Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация
Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация
Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. Об этом сообщает МЧС России.По информации МЧС России, жителей региона могут принять еще более 450 пунктов временного размещения с вместимостью свыше 35 тысяч человек. Необходимую поддержку людям круглосуточно оказывают психологи МЧС России. Также с людьми работают специалисты социальных служб."На сайте Госуслуг функционирует сервис "Попадание в чрезвычайную ситуацию". Продолжаются выплаты вынужденно покинувшим опасные районы. Получить финансовую помощь можно в любом регионе временного отселения", – уточняют в МЧС России.7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Правительство РФ заявило, что выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Курской области – данные об операции от МинобороныКомиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение экспертаВ Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей
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курская область, новости, пвр, московская область, тверская область, костромская область, тульская область
Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация

Большинство жителей приграничья Курской области отселены – в ПВР около 8 тысяч человек

18:52 14.08.2024 (обновлено: 18:55 14.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт временного размещения для эвакуированных жителей Курской области
Пункт временного размещения для эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. Об этом сообщает МЧС России.

"В 11 регионах развернуты 143 пункта временного размещения. В них – около 8 тысяч человек, в том числе свыше 2 500 детей. За прошедшие сутки около 200 курян разместились в ПВР Московской, Тверской, Костромской и Тульской областей", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По информации МЧС России, жителей региона могут принять еще более 450 пунктов временного размещения с вместимостью свыше 35 тысяч человек. Необходимую поддержку людям круглосуточно оказывают психологи МЧС России. Также с людьми работают специалисты социальных служб.
"На сайте Госуслуг функционирует сервис "Попадание в чрезвычайную ситуацию". Продолжаются выплаты вынужденно покинувшим опасные районы. Получить финансовую помощь можно в любом регионе временного отселения", – уточняют в МЧС России.
7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Правительство РФ заявило, что выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области.
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