https://crimea.ria.ru/20240814/evakuatsiya-zhiteley-iz-prigranichya-kurskoy-oblasti-aktualnaya-informatsiya-1139607954.html

Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация

Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация

Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T18:52

2024-08-14T18:52

2024-08-14T18:55

курская область

новости

пвр

московская область

тверская область

костромская область

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139608238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ad68ccc2057d458a4f790f42a4f1003.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Большинство жителей приграничных районов Курской области временно отселены и находятся в безопасности. Об этом сообщает МЧС России.По информации МЧС России, жителей региона могут принять еще более 450 пунктов временного размещения с вместимостью свыше 35 тысяч человек. Необходимую поддержку людям круглосуточно оказывают психологи МЧС России. Также с людьми работают специалисты социальных служб."На сайте Госуслуг функционирует сервис "Попадание в чрезвычайную ситуацию". Продолжаются выплаты вынужденно покинувшим опасные районы. Получить финансовую помощь можно в любом регионе временного отселения", – уточняют в МЧС России.7 августа на территории Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации. 9 августа обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Правительство РФ заявило, что выделит 600 миллионов рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Курской области – данные об операции от МинобороныКомиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение экспертаВ Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей

курская область

московская область

тверская область

костромская область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, пвр, московская область, тверская область, костромская область, тульская область