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Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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https://crimea.ria.ru/20240814/komissiya-oon-v-kurskoy-oblasti-chto-eto-izmenit--mnenie-eksperta-1139600119.html
Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение эксперта
Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение эксперта
Специалисты из ООН должны увидеть, что творят украинцы на территории России в приграничье – эта информация сыграет роль в будущем. Об в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T15:49
2024-08-14T15:49
курская область
обстрелы курской области
ситуация в курской области после нападения всу
оон
мнения
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
политика
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Специалисты из ООН должны увидеть, что творят украинцы на территории России в приграничье – эта информация сыграет роль в будущем. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя события в российском приграничье на фоне атак ВСУ.13 августа Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе и оценки действий ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Равина Шамдассани.По словам Шатрова, насколько объективными будут выводы по итогам работы комиссии ООН в Курской области, предсказать непросто, поскольку все будет зависеть от состава делегации.Тем не менее голоса других стран в ООН звучат все сильнее. И хотя сейчас организация слаба, она непременно окрепнет после перестановки в мире центров силы, которая уже происходит, добавил эксперт.Кроме того, ООН сегодня является "каким-никаким, но сдерживающим инструментом, благодаря которому третья мировая не начинается, и остается единственным общепризнанным международным институтом, который признает в том числе и Россия", подчеркнул политолог.Все это говорит в пользу того, что эксперты этой организации должны посетить Курскую область, несмотря на возможные издержки такой работы, считает Шатров."Надо сохранить, конечно, ООН и поддерживать здравые инициативы, которые оттуда исходят. И допустить на территорию Курской области, потому что это объективная ситуация: там поток беженцев из приграничных территорий наблюдается. Пускай специалисты из ООН посмотрят, что творят украинцы на нашей территории. Мы признаем прерогативу ООН и считаем Совет Безопасности верховных органом. И, я думаю, что Россия не будет против предоставить управлению по делам беженцев комиссариата ООН эту возможность. Это разумно", – заключил эксперт.Накануне, комментируя эту тему, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik выразила большую надежду на то, "что это какой-то путь к пробуждению" со стороны ООН, и интерес к доступу на территорию региона "не является перфомансом".В то же время, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает возможный визит правозащитников из ООН в Курскую область "не очень хорошей идеей". "Во-первых, там идут бои, там идет зачистка территорий и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может. Во-вторых, это может быть специально подготовленной акцией для того, чтобы, наоборот, обелить украинские вооруженные силы и налить грязь на Вооруженные силы России", - написал он в своем Telegram-канале.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООН Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области
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курская область, обстрелы курской области, ситуация в курской области после нападения всу, оон, мнения, игорь шатров, политика, украина, россия
Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение эксперта

Комиссия ООН должна посетить Курскую область и оценить преступления ВСУ – Шатров

15:49 14.08.2024
 
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Флаг Организации Объединённых Наций (ООН). - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Специалисты из ООН должны увидеть, что творят украинцы на территории России в приграничье – эта информация сыграет роль в будущем. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров, комментируя события в российском приграничье на фоне атак ВСУ.
13 августа Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе и оценки действий ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Равина Шамдассани.
По словам Шатрова, насколько объективными будут выводы по итогам работы комиссии ООН в Курской области, предсказать непросто, поскольку все будет зависеть от состава делегации.
"Все зависит от состава комиссии. Национальные факторы, к сожалению, влияют на объективность. Это беда ООН, которая во многом под давлением Запада превратилась в западориентированную организацию", – отметил Шатров.
Тем не менее голоса других стран в ООН звучат все сильнее. И хотя сейчас организация слаба, она непременно окрепнет после перестановки в мире центров силы, которая уже происходит, добавил эксперт.
Кроме того, ООН сегодня является "каким-никаким, но сдерживающим инструментом, благодаря которому третья мировая не начинается, и остается единственным общепризнанным международным институтом, который признает в том числе и Россия", подчеркнул политолог.
Все это говорит в пользу того, что эксперты этой организации должны посетить Курскую область, несмотря на возможные издержки такой работы, считает Шатров.
"Надо сохранить, конечно, ООН и поддерживать здравые инициативы, которые оттуда исходят. И допустить на территорию Курской области, потому что это объективная ситуация: там поток беженцев из приграничных территорий наблюдается. Пускай специалисты из ООН посмотрят, что творят украинцы на нашей территории. Мы признаем прерогативу ООН и считаем Совет Безопасности верховных органом. И, я думаю, что Россия не будет против предоставить управлению по делам беженцев комиссариата ООН эту возможность. Это разумно", – заключил эксперт.
Накануне, комментируя эту тему, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik выразила большую надежду на то, "что это какой-то путь к пробуждению" со стороны ООН, и интерес к доступу на территорию региона "не является перфомансом".
В то же время, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает возможный визит правозащитников из ООН в Курскую область "не очень хорошей идеей".
"Во-первых, там идут бои, там идет зачистка территорий и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может. Во-вторых, это может быть специально подготовленной акцией для того, чтобы, наоборот, обелить украинские вооруженные силы и налить грязь на Вооруженные силы России", - написал он в своем Telegram-канале.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.
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