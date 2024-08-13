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Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области

Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области

Ситуация в Курской области создает настоящую дилемму, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T23:14

2024-08-13T23:14

2024-08-13T23:14

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

в мире

ситуация в курской области после нападения всу

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Ситуация в Курской области создает настоящую дилемму, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.Американский лидер сказал, что получает доклады об обстановке в российском приграничье "каждые четыре-пять часов"."Ситуация создает настоящую дилемму", - отметил Байден.Ранее он отказывался публично комментировать террористическое нападение ВСУ на Курскую область.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Курской области на данный час: данные властейКиев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООНЗеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, в мире, ситуация в курской области после нападения всу, новости, политика