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Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области
Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области
Ситуация в Курской области создает настоящую дилемму, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома. РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T23:14
2024-08-13T23:14
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
в мире
ситуация в курской области после нападения всу
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Ситуация в Курской области создает настоящую дилемму, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.Американский лидер сказал, что получает доклады об обстановке в российском приграничье "каждые четыре-пять часов"."Ситуация создает настоящую дилемму", - отметил Байден.Ранее он отказывался публично комментировать террористическое нападение ВСУ на Курскую область.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Курской области на данный час: данные властейКиев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООНЗеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
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Новости
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РИА Новости Крым
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, в мире, ситуация в курской области после нападения всу, новости, политика
Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области

Ситуация в Курской области создает "настоящую дилемму" - Байден

23:14 13.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Ситуация в Курской области создает настоящую дилемму, заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.
Американский лидер сказал, что получает доклады об обстановке в российском приграничье "каждые четыре-пять часов".
"Ситуация создает настоящую дилемму", - отметил Байден.
Ранее он отказывался публично комментировать террористическое нападение ВСУ на Курскую область.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.
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Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАВ миреСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиПолитика
 
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00:01Какую погоду принесет в Крым антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 14 августа
23:14Создает дилемму: Байден впервые высказался о ситуации в Курской области
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