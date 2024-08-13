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Новости Курской области на данный час: данные властей - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Новости Курской области на данный час: данные властей
Новости Курской области на данный час: данные властей - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Новости Курской области на данный час: данные властей
Российские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T21:16
2024-08-13T21:16
ситуация в курской области после нападения всу
обстрелы курской области
курская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
безопасность
алексей кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Российские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные группы по частям. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО, гвардии полковник Алексей Кондратьев.По его словам, сплошной линии фронта в регионе нет: подразделениям ВСУ ранее удалось вклиниться на российскую территорию на глубину до 12 километров по линии, протяженностью 40 км. При этом враг пытается прорваться на отдельных участках силами мобильных групп, добавил Кондратьев.Он отметил, что российские подразделения сейчас ведут "вполне успешные боевые действия в разных районах"."На сегодняшний день есть четкое понимание, что мы удерживаем достаточно четко линию фронта", – заявил он.По словам Кондратьева, в городе Суджа сейчас присутствуют как российские подразделения, так и ВСУ, но город под контролем ВС РФ.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителейКиев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООНСК назвал имена подозреваемых из ВСУ в нападении на Курскую область
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность, алексей кондратьев
Новости Курской области на данный час: данные властей

ВС РФ и погранслужба ФСБ России заблокировали ВСУ в Курской области и уничтожают по частям

21:16 13.08.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкШтурм позиций ВСУ в Курской области
Штурм позиций ВСУ в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Российские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные группы по частям. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО, гвардии полковник Алексей Кондратьев.
"Обстановка на данный момент времени остается сложной, как говорят военные, напряженной, но контролируемой и управляемой", – сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, сплошной линии фронта в регионе нет: подразделениям ВСУ ранее удалось вклиниться на российскую территорию на глубину до 12 километров по линии, протяженностью 40 км. При этом враг пытается прорваться на отдельных участках силами мобильных групп, добавил Кондратьев.
"Но наши вооруженные силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности вполне успешно заблокировали противника на данных рубежах. Сейчас идет уничтожение по частям проникших мобильных групп противников", – сказал Кондратьев.
Он отметил, что российские подразделения сейчас ведут "вполне успешные боевые действия в разных районах".
"На сегодняшний день есть четкое понимание, что мы удерживаем достаточно четко линию фронта", – заявил он.
По словам Кондратьева, в городе Суджа сейчас присутствуют как российские подразделения, так и ВСУ, но город под контролем ВС РФ.
"На здании администрации развивается российский триколор… Суджа наша, и мы в любом случае уничтожим украинских боевиков", – заключил Кондратьев.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУОбстрелы Курской областиКурская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиБезопасностьАлексей Кондратьев
 
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