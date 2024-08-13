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Новости Курской области на данный час: данные властей

Новости Курской области на данный час: данные властей - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Новости Курской области на данный час: данные властей

Российские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T21:16

2024-08-13T21:16

2024-08-13T21:16

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

курская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

безопасность

алексей кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Российские военные и пограничники ФСБ России не допустили дальнейшего прорыва ВСУ вглубь Курской области, заблокировали противника и уничтожают его мобильные группы по частям. Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, участник СВО, гвардии полковник Алексей Кондратьев.По его словам, сплошной линии фронта в регионе нет: подразделениям ВСУ ранее удалось вклиниться на российскую территорию на глубину до 12 километров по линии, протяженностью 40 км. При этом враг пытается прорваться на отдельных участках силами мобильных групп, добавил Кондратьев.Он отметил, что российские подразделения сейчас ведут "вполне успешные боевые действия в разных районах"."На сегодняшний день есть четкое понимание, что мы удерживаем достаточно четко линию фронта", – заявил он.По словам Кондратьева, в городе Суджа сейчас присутствуют как российские подразделения, так и ВСУ, но город под контролем ВС РФ.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителейКиев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООНСК назвал имена подозреваемых из ВСУ в нападении на Курскую область

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность, алексей кондратьев