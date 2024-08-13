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В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей
В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей - РИА Новости Крым, 13.08.2024
В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей
Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей приграничья, которые в этом... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T18:53
2024-08-13T18:53
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
общество
безопасность
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей приграничья, которые в этом нуждаются.По его словам, до 13 августа все желавшие покинуть дома уезжали из района самостоятельно. До этого дня заявок от желающих уехать не было. Он призвал жителей не паниковать, подчеркнув, что сам дор настоящего момента находится в районе."Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое", – сообщил Зайцев.12 августа глава Краснояружского района Белгородской области Андрей Миськов сообщил о полном закрытии въезда в муниципалитет. Около 11 тысяч жителей района покинули свои дома из-за оперативной обстановки, часть из них находится сейчас в пунктах временного размещения. Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим КТО - как это работает и что делать гражданамКиев горько пожалеет об атаке на Курскую область – постпредство РФ в ООНПутин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, общество, безопасность, россия, новости
В Большесолдатском районе Курской области готовы к эвакуации жителей

Власти Большесолдатского района Курской области начали сбор данных жителей для эвакуации

18:53 13.08.2024
 
© Telegram-канал главы Беловского района Курской области Николая ВолобуеваДобровольный выезд жителей из Курской области
Добровольный выезд жителей из Курской области
© Telegram-канал главы Беловского района Курской области Николая Волобуева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщил о сборе данных для организованной эвакуации жителей приграничья, которые в этом нуждаются.
"Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня… Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации… Пишите сюда, кто в чем нуждается: продукты, вода, эвакуация. Всем поможем", – написал Зайцев в своем Telegram-канале.
По его словам, до 13 августа все желавшие покинуть дома уезжали из района самостоятельно. До этого дня заявок от желающих уехать не было. Он призвал жителей не паниковать, подчеркнув, что сам дор настоящего момента находится в районе.
"Делаю все, что в моих силах: вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое", – сообщил Зайцев.
12 августа глава Краснояружского района Белгородской области Андрей Миськов сообщил о полном закрытии въезда в муниципалитет. Около 11 тысяч жителей района покинули свои дома из-за оперативной обстановки, часть из них находится сейчас в пунктах временного размещения.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьОбществоБезопасностьРоссияНовости
 
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