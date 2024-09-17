https://crimea.ria.ru/20240917/boksera-aleksandra-usika-arestovali-v-polshe-1140423694.html

Боксера Александра Усика арестовали в Польше

Боксера Александра Усика арестовали в Польше - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Боксера Александра Усика арестовали в Польше

Украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова в Польше. Об этом сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе,... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-17T23:16

2024-09-17T23:16

2024-09-18T00:16

александр усик

спорт

украина

новости

польша

бокс

арест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0e/1130053743_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5582868cf82c92357302a5d4226d896b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова в Польше. Об этом сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк.Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили."Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. Как мне сообщили, чемпиона отпустили", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.На прошлой неделе Александр Усик сообщил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины. В прошлом году он заявлял, что намерен стать президентом Украины.В июне 2024 года Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Усик не смог провести защиту пояса IBF с обязательным претендентом хорватом Филипом Хрговичем. Новым временным чемпионом IBF стал англичанин Даниель Дюбуа.Уроженец Крыма Александр Усик весной 2022 года был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.В 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. Затем, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен больше не делал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре"Предал тех, кто ему верил": в Раде Порошенко сравнили с Мазепой"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

украина

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр усик, спорт, украина, новости, польша, бокс, арест