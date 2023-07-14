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Скандальный боксер Усик захотел в президенты Украины - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Скандальный боксер Усик захотел в президенты Украины
Скандальный боксер Усик захотел в президенты Украины - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Скандальный боксер Усик захотел в президенты Украины
Украинский боксер Александр Усик заявил, что намерен "завязать" со спортом и баллотироваться в президенты Украины. Об этом спортсмен сообщил в интервью каналу... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T11:57
2023-07-14T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинский боксер Александр Усик заявил, что намерен "завязать" со спортом и баллотироваться в президенты Украины. Об этом спортсмен сообщил в интервью каналу Seconds Out.Отвечая на вопрос о том, насколько амбициозны его нынешние планы, Усик отметил, что у него нет амбиций, "кроме тех, что связаны с желанием боксировать с британцем Тайсоном Фьюри".Весной 2022 уроженец Крыма Александр Усик был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.Ранее, в 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. В последнее время, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен уже не делал. Известно лишь о его спортивных целях. Так, 26 августа Усик проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "дерусифицировал" еще две улицы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости, в мире, спорт, александр усик, общество, украина
Скандальный боксер Усик захотел в президенты Украины

Уроженец Крыма боксер Усик хочет баллотироваться на пост президента Украины

11:57 14.07.2023
 
© AP Photo/Kamil KrzaczynskiУкраинский боксер Александр Усик
Украинский боксер Александр Усик
© AP Photo/Kamil Krzaczynski
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинский боксер Александр Усик заявил, что намерен "завязать" со спортом и баллотироваться в президенты Украины. Об этом спортсмен сообщил в интервью каналу Seconds Out.

"Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом. И потом завяжу – пойду баллотироваться в президенты", – заявил Усик.

Отвечая на вопрос о том, насколько амбициозны его нынешние планы, Усик отметил, что у него нет амбиций, "кроме тех, что связаны с желанием боксировать с британцем Тайсоном Фьюри".
Весной 2022 уроженец Крыма Александр Усик был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.
Ранее, в 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. В последнее время, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен уже не делал. Известно лишь о его спортивных целях. Так, 26 августа Усик проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. Онлайн11:17
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