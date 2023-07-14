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Скандальный боксер Усик захотел в президенты Украины

Скандальный боксер Усик захотел в президенты Украины - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Скандальный боксер Усик захотел в президенты Украины

Украинский боксер Александр Усик заявил, что намерен "завязать" со спортом и баллотироваться в президенты Украины. Об этом спортсмен сообщил в интервью каналу... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T11:57

2023-07-14T11:57

2023-07-14T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украинский боксер Александр Усик заявил, что намерен "завязать" со спортом и баллотироваться в президенты Украины. Об этом спортсмен сообщил в интервью каналу Seconds Out.Отвечая на вопрос о том, насколько амбициозны его нынешние планы, Усик отметил, что у него нет амбиций, "кроме тех, что связаны с желанием боксировать с британцем Тайсоном Фьюри".Весной 2022 уроженец Крыма Александр Усик был лишен звания "Почетный гражданин города Симферополя" за публичную дискредитацию России, Крыма и Симферополя. Также в числе семерых украинских деятелей политики, спорта и культуры он утратил награды Автономной Республики Крым, которые приравнены к государственным наградам РК как субъекта Российской Федерации.Ранее, в 2018 году, на фоне борьбы украинских радикалов за создание на Украине независимой от Московского патриархата церкви, Александр Усик заявил о своей поддержке канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В частности, пообещал защищать святыни и монахов Киево-Печерской Лавры от раскольников, если на обитель нападут. В последнее время, на фоне происходящего вокруг Лавры, подобных заявлений спортсмен уже не делал. Известно лишь о его спортивных целях. Так, 26 августа Усик проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "дерусифицировал" еще две улицы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, спорт, александр усик, общество, украина