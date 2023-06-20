https://crimea.ria.ru/20230620/kiev-derusifitsiroval-esche-dve-ulitsy-1129508752.html

Киев "дерусифицировал" еще две улицы

Киев "дерусифицировал" еще две улицы - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Киев "дерусифицировал" еще две улицы

Киевский горсовет переименовал очередные две улицы в рамках "дерусификации". Об этом во вторник сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T14:30

2023-06-20T14:30

2023-06-20T14:30

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украина

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виталий кличко

всу (вооруженные силы украины)

декоммунизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Киевский горсовет переименовал очередные две улицы в рамках "дерусификации". Об этом во вторник сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.По решению местных депутатов улица, носившая имя киевского, подольского и волынского генерал-губернатора Михаила Драгомирова переименована в улицу Андрея Верхогляда - погибшего год назад майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Гвардейская улица в Голосеевском районе теперь названа в честь националистического батальона "Карпатская сечь".Всего, по словам Кличко, в Киеве в рамках политики декоммунизации и дерусификации переименовали 316 городских объектов. Ранее 18 мая Кличко сообщал о переименовании 26 улиц, в частности Орловскому переулку дали имя Джорджа Оруэлла, еще раньше в Киеве "дерусифицировали" улицу и площадь Толстого и проспект Гагарина.С мая 2015 года на Украине действует закон "о декоммунизации", запрещающий пропаганду советской символики. В апреле 2023 года президент страны Зеленский подписал еще один - "О деколонизации", предполагающий "дерусификацию". Так украиснкие власти узаконили переименование городов и улиц, связанных с советским прошлым и Россией, а также снос памятников.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКиев решил отобрать землю у посольства России - КличкоНа Украине порадовались сносу последнего памятника Ленину

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новости, украина, киев, виталий кличко, всу (вооруженные силы украины), декоммунизация, общество