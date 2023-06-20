Рейтинг@Mail.ru
Киев "дерусифицировал" еще две улицы - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/kiev-derusifitsiroval-esche-dve-ulitsy-1129508752.html
Киев "дерусифицировал" еще две улицы
Киев "дерусифицировал" еще две улицы - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Киев "дерусифицировал" еще две улицы
Киевский горсовет переименовал очередные две улицы в рамках "дерусификации". Об этом во вторник сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T14:30
2023-06-20T14:30
новости
украина
киев
виталий кличко
всу (вооруженные силы украины)
декоммунизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110887/33/1108873394_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c448624a6818362c5b8cea3f7d0ff268.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Киевский горсовет переименовал очередные две улицы в рамках "дерусификации". Об этом во вторник сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.По решению местных депутатов улица, носившая имя киевского, подольского и волынского генерал-губернатора Михаила Драгомирова переименована в улицу Андрея Верхогляда - погибшего год назад майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Гвардейская улица в Голосеевском районе теперь названа в честь националистического батальона "Карпатская сечь".Всего, по словам Кличко, в Киеве в рамках политики декоммунизации и дерусификации переименовали 316 городских объектов. Ранее 18 мая Кличко сообщал о переименовании 26 улиц, в частности Орловскому переулку дали имя Джорджа Оруэлла, еще раньше в Киеве "дерусифицировали" улицу и площадь Толстого и проспект Гагарина.С мая 2015 года на Украине действует закон "о декоммунизации", запрещающий пропаганду советской символики. В апреле 2023 года президент страны Зеленский подписал еще один - "О деколонизации", предполагающий "дерусификацию". Так украиснкие власти узаконили переименование городов и улиц, связанных с советским прошлым и Россией, а также снос памятников.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКиев решил отобрать землю у посольства России - КличкоНа Украине порадовались сносу последнего памятника Ленину
https://crimea.ria.ru/20230311/zelenskiy-dal-poruchenie-rassmotret-vopros-o-pereimenovanii-rossii-1127477790.html
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110887/33/1108873394_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5d0ce9aa361d92c68bc91bec44e7ce7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, киев, виталий кличко, всу (вооруженные силы украины), декоммунизация, общество
Киев "дерусифицировал" еще две улицы

Кличко: в Киеве переименовали еще две улицы в рамках "дерусификации"

14:30 20.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Киевский горсовет переименовал очередные две улицы в рамках "дерусификации". Об этом во вторник сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще две улицы столицы", - написал он.
По решению местных депутатов улица, носившая имя киевского, подольского и волынского генерал-губернатора Михаила Драгомирова переименована в улицу Андрея Верхогляда - погибшего год назад майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Гвардейская улица в Голосеевском районе теперь названа в честь националистического батальона "Карпатская сечь".
Всего, по словам Кличко, в Киеве в рамках политики декоммунизации и дерусификации переименовали 316 городских объектов. Ранее 18 мая Кличко сообщал о переименовании 26 улиц, в частности Орловскому переулку дали имя Джорджа Оруэлла, еще раньше в Киеве "дерусифицировали" улицу и площадь Толстого и проспект Гагарина.
С мая 2015 года на Украине действует закон "о декоммунизации", запрещающий пропаганду советской символики. В апреле 2023 года президент страны Зеленский подписал еще один - "О деколонизации", предполагающий "дерусификацию". Так украиснкие власти узаконили переименование городов и улиц, связанных с советским прошлым и Россией, а также снос памятников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
Киев решил отобрать землю у посольства России - Кличко
На Украине порадовались сносу последнего памятника Ленину
Президент Украины Владимир Зеленский
11 марта, 10:00
Зеленский дал поручение рассмотреть вопрос о переименовании России
 
НовостиУкраинаКиевВиталий КличкоВСУ (Вооруженные силы Украины)ДекоммунизацияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:58Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ
16:44Где ВСУ теряют больше всего людей и техники
16:29Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте
16:02Семь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВО
15:50Пожар на пороховом заводе в Тамбове - есть жертвы
15:48Жигунов снимает в Крыму сериал про троих друзей – почти гардемаринов
15:27Российские военные уничтожили восемь складов ВСУ с боеприпасами
15:19SputnikPro провел семинар с работниками прокуратуры Республики Крым
15:18Российские военные отразили 14 атак ВСУ за сутки
15:05Часть Херсонщины без воды из-за теракта на ГЭС
14:53Землетрясение произошло в Черном море
14:45В Феодосии легковушка слетела в кювет и врезалась в дерево
14:30Киев "дерусифицировал" еще две улицы
14:14Всероссийский конкурс военной фотожурналистики объявил победителей
14:11В Крыму стали производить больше коньяков и шампанского
13:54В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги
13:45Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки
13:30Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине
13:10Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
12:50ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу
Лента новостейМолния