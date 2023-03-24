Рейтинг@Mail.ru
Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230324/derusifikatsiya-na-marshe-klichko-zayavil-o-pereimenovanii-16-ulits-v-kieve---1127744312.html
Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве
Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании еще 16 улиц, проспектов и площадей, названия которых "связаны с Россией и советским прошлым". Об этом... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T10:29
2023-03-24T10:29
киев
владимир кличко
украина
общество
политика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110441/86/1104418603_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_f0c7c84050b4b0a78dccb42d123162c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании еще 16 улиц, проспектов и площадей, названия которых "связаны с Россией и советским прошлым". Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.Также переименованы проспекты Освободителей и Юрия Гагарина, улица Марины Цветаевой. Их переименовали, соответственно, в честь ректора Украинской академии художеств Георгия Нарбута, украинского космонавта Леонида Каденюка, художницы-авангардистки Александры Экстер.Кроме того, улица Суздальская сменила название на улицу имени Алексея Гирника – бывшего политзаключенного, который в 1978 году совершил акт самосожжения возле могилы Тараса Шевченко в Каневе.Также переименован бульвар Перова – в проспект Воскресенский.По словам Кличко, в целом в Киеве уже переименовано 288 городских объектов.Ранее сообщалось, что украинские власти хотят снести памятник военачальнику Красной Армии времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве. При этом рассматривается вариант оставить коня, на котором он сидит.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке ПобедыКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевНа Украине порадовались сносу последнего памятника Ленину
https://crimea.ria.ru/20230207/na-ukraine-unichtozhili-11-millionov-knig-na-russkom-yazyke-1126818813.html
киев
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110441/86/1104418603_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_59a9b209a2e87b3bf316e70f23af3359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, владимир кличко, украина, общество, политика, россия, новости
Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве

Кличко: в Киеве "дерусифицировали" улицу и площадь Толстого и проспект Гагарина

10:29 24.03.2023
 
© © AFP 2016/ Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© © AFP 2016/ Vasily Maximov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании еще 16 улиц, проспектов и площадей, названия которых "связаны с Россией и советским прошлым". Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Так, улица Льва Толстого переименована в улицу гетмана Павла Скоропадского – лидера марионеточного прогерманского государственного образования на территории современной Украины в 1918 году. А площадь Льва Толстого получила название "площадь Украинских Героев".
Также переименованы проспекты Освободителей и Юрия Гагарина, улица Марины Цветаевой. Их переименовали, соответственно, в честь ректора Украинской академии художеств Георгия Нарбута, украинского космонавта Леонида Каденюка, художницы-авангардистки Александры Экстер.
Кроме того, улица Суздальская сменила название на улицу имени Алексея Гирника – бывшего политзаключенного, который в 1978 году совершил акт самосожжения возле могилы Тараса Шевченко в Каневе.
Верховная рада: на Украине меньше чем за год было списано 11 млн книг на русском языке - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 20:45
На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
Также переименован бульвар Перова – в проспект Воскресенский.
По словам Кличко, в целом в Киеве уже переименовано 288 городских объектов.
Ранее сообщалось, что украинские власти хотят снести памятник военачальнику Красной Армии времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве. При этом рассматривается вариант оставить коня, на котором он сидит.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке Победы
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
На Украине порадовались сносу последнего памятника Ленину
КиевВладимир КличкоУкраинаОбществоПолитикаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Новые формы развития мира: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпина в РФ
12:58Как развивается город-курорт Саки на западе Крыма
12:47Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями
11:48В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики
11:41В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО
11:26Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
11:07Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено
10:57Деньги, ювелирка и два ствола: трое жителей Крыма погорели на краже
10:51В Джанкое тысячи людей остались без света
10:44В Крыму и Севастополе снова растет заболеваемость COVID
10:29Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве
10:05В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин
09:44В Симферополе аферистка из Пензы выманила у соседей 200 тысяч
09:27США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии
09:00Что происходит на Керченской паромной переправе - данные МЧС
08:48Евпатория в пятницу без воды и частично без тепла
08:45Сколько Россия тратит на лечение больных туберкулезом
08:12Как отказаться от забронированной услуги без ущерба для кошелька
07:45Собственные доходы бюджета РК с 2014 года выросли в 3,6 раза
07:23Названа главная ошибка Запада в отношении остального мира
Лента новостейМолния