https://crimea.ria.ru/20230324/derusifikatsiya-na-marshe-klichko-zayavil-o-pereimenovanii-16-ulits-v-kieve---1127744312.html

Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве

Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Дерусификация на марше: Кличко заявил о переименовании 16 улиц в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании еще 16 улиц, проспектов и площадей, названия которых "связаны с Россией и советским прошлым". Об этом... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T10:29

2023-03-24T10:29

2023-03-24T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о переименовании еще 16 улиц, проспектов и площадей, названия которых "связаны с Россией и советским прошлым". Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.Также переименованы проспекты Освободителей и Юрия Гагарина, улица Марины Цветаевой. Их переименовали, соответственно, в честь ректора Украинской академии художеств Георгия Нарбута, украинского космонавта Леонида Каденюка, художницы-авангардистки Александры Экстер.Кроме того, улица Суздальская сменила название на улицу имени Алексея Гирника – бывшего политзаключенного, который в 1978 году совершил акт самосожжения возле могилы Тараса Шевченко в Каневе.Также переименован бульвар Перова – в проспект Воскресенский.По словам Кличко, в целом в Киеве уже переименовано 288 городских объектов.Ранее сообщалось, что украинские власти хотят снести памятник военачальнику Красной Армии времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве. При этом рассматривается вариант оставить коня, на котором он сидит.Читайте также на РИА Новости Крым:В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке ПобедыКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевНа Украине порадовались сносу последнего памятника Ленину

https://crimea.ria.ru/20230207/na-ukraine-unichtozhili-11-millionov-knig-na-russkom-yazyke-1126818813.html

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киев, владимир кличко, украина, общество, политика, россия, новости