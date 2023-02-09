https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

В последние годы Украина методично "перепрошивает" миллионы собственных граждан, разговаривающих, думающих и мечтающих на русском языке. Процесс идет активно и... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T08:26

2023-02-09T08:26

2023-02-09T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В последние годы Украина методично "перепрошивает" миллионы собственных граждан, разговаривающих, думающих и мечтающих на русском языке. Процесс идет активно и даже агрессивно. И часто успешно – такова сила пропаганды. Накануне замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук похвасталась статистикой: меньше, чем за год уничтожили 11 миллионов русскоязычных книг. Еще раньше в школах запретили Пушкина и Достоевского с целью "защиты образовательно-информационного пространства Украины от влияния российского империализма и русского мира", а снос исторических памятников давно стал на Украине мейнстримом.О самых громких и нелепых литературных запретах и сносах – подборка РИА Новости Крым.Абырвалг по-украински2014 год. Киев. У входа в галерею "Мистецька збірка" (творческий сборник - ред.) "свободные художники" в желто-голубой бочке жгут труды Ленина, поскольку "Это образ главного врага Украины. Он ненавидел украинцев и считал, что с ними нужно бороться", – так комментировал акцию один из ее авторов Алексей Золотарев, который, вероятно, не читал трудов Ленина и в целом плохо учил историю. 21 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин разъяснит, как Ленин и его соратники создали современную Украину, отторгнув русские территории. Но это будет позже. А пока за такими украинскими "арт-проектами" последуют законодательные.Украинское законодательство то и дело будет дополняться ограничениями на распространение издательской продукции из России. В 2017 году при Госкомтелерадио Украины заработает целый экспертный совет, призванный "очищать рынок от нежелательной литературы". В том же 2017-ом этот орган запретит сказки об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, поскольку они прославляют доблесть, отвагу и славу "державы-агрессора". Список "запрещенки" постепенно будет становиться все длиннее.В итоге закон "Об издательском деле" дополнится новой статьей, запрещающей ввоз и распространение на Украине любой издательской продукции из России и Беларуси. Документ вступил в силу 1 января 2023 года. Он же обяжет издателей печатать книги исключительно на украинском или языках коренных народов (крымско-татарский, крымчакский и караимский) и официальных языках ЕС. Переводы не запрещены (если, конечно, исходник не несет "разрушительного влияния русского мира"). Также разрешается ввозить русскоязычные книги, авторами которых не являются граждане России и Беларуси, но с условием, что книга не содержит "антиукраинскую пропаганду" и имеет соответствующее разрешение.Пушкин, Достоевский и ЛандауУже в текущем году рабочая группа по обновлению учебных программ при украинском минобразования приняла решение исключить из курса зарубежной литературы все произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Тургенева, Некрасова, Тютчева, Фета, Бунина, Есенина и поэтов Серебряного века. Также вне школьной программы оказались басни Крылова, рассказы Чехова, "Человек-амфибия" Беляева и повести Грина, военные стихотворения Окуджавы и Симонова, "Бабий Яр" Кузнецова и "А зори здесь тихие" Васильева. Всего более 40 авторов. После продолжительной дискуссии чиновники решили оставить в покое Гоголя, Короленко, Булгакова, Ильфа и Петрова, "поскольку эти писатели жили и творили на Украине".Новая программа внедрена уже в этом учебном году. А 1 декабря Верховная рада приняла в первом чтении еще ряд законов, запрещающих академические издания, которые созданы: а) на территории России; б) на русском языке (без исключений для переводов); в) авторами – гражданами РФ; г) изданы любым российским издательством. Пока еще закон не прошел всех чтений вменяемые украинские ученые бьют тревогу и пытаются объяснить абсурдность затеи гораздо менее начитанным депутатам рады. Ведь в таком случае под запрет попадают даже русскоязычные дневники Тараса Шевченко, не говоря уже о таких академических изданиях, как "Курс теоретической физики" харьковчанина, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, на котором базируется эта наука.Сто миллионов книгИ вот в раде заявляют об изъятии из украинских библиотек 11 миллионов русскоязычных книг и сокрушаются, что в целом соотношение литературы на языке и "мове" по-прежнему "очень печальное". Этот "промах" собираются исправить как можно скорее и уже сейчас в Украинском институте книги заявляют о планах по изъятию ста миллионов томов "с антиукраинским содержанием, имперскими нарративами, призывами пророссийской политики". К такой литературе, по мнению сотрудников института, относятся сказки, любовные и детективные романы, современная литература и (кто бы сомневался) русская классика."В мои школьные годы была сплошная русская классика, считавшаяся вершиной мирового писательства. За счет того, что мы средне знали мировую классику, многие остались с убеждением, что это действительно та литература, без которой невозможно развить интеллект и эстетические ощущения, быть образованным человеком. На самом деле это не так", — цитируют украинские СМИ директора института Александру Коваль.Куда же девать сто миллионов "неправильных" книг? Украинские депутаты и общественники придумали сдавать их на макулатуру, а деньги тратить на закупку амуниции для боевиков ВСУ. Идею переняли некоторым киевские и львовские букинисты, которые теперь охотно дают по четыре гривны за килограмм "Капитанской дочки" и аплодируют при сносе очередного памятника Пушкину.Ломать не строить21 ноября 2022 памятник Пушкину демонтировали в Кременчуге, 29 ноября – в Николаеве и Ананьеве, 16 декабря – в Днепропетровске, который в рамках все той же "дерусификации" теперь переименован в Днепр."Что здесь сказать? "Шариковщина", — охарактеризовала это явление официальный представитель МИД России Мария Захарова после одесского инцидента, где убрали памятник основательнице города, русской императрице Екатерине II. Это решение реализовали в ночь на 29 декабря. Заодно снесли Суворова. Еще за последнее время со своих постаментов исчезли фигуры Героя Советского Союза Александра Матросова, летчика Валерия Чкалова, писателя Максима Горького, легендарного комдива Гражданской войны Николая Щорса и советского военачальника Николая Ватутина. И это далеко не полный список. В Одессе, например, вождя мирового пролетариата Ленина переделали в болгарина Трифона — героя традиционного обряда виноградарей , а на въезде в Киев умудрились "декоммунизировать" даже Олимпийского мишку, которого обрядили в вышиванку и зачем-то дорисовали второй рот. Глаза косолапому нарисовали заново, и они заметно увеличились в размере. Вероятно, от происходящего вокруг. Читайте также на РИА Новости Крым:Под покровом ночи: во Львове снесли стелу Монумента славы советским воинамВ Крыму оценили идею Киева переделать Родину-Мать в архангела МихаилаВ Минобороны РФ рассказали об уничтожении военных мемориалов на Украине

https://crimea.ria.ru/20230207/na-ukraine-unichtozhili-11-millionov-knig-na-russkom-yazyke-1126818813.html

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https://crimea.ria.ru/20220113/rossiyanin-pytalsya-vyvezti-na-ukrainu-iz-kryma-stoletnie-knigi-1122023396.html

https://crimea.ria.ru/20220417/akh-kakaya-doblest---s-pamyatnikami-voevat---doch-marshala-zhukova-1122971822.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

украина, россия, культура, в мире, общество, политика