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На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке - РИА Новости Крым, 07.02.2023
На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
С конца февраля по ноябрь прошлого года в украинских библиотеках было списано 19 миллионов экземпляров книг, в том числе 11 миллионов – на русском языке. Об... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T20:45
2023-02-07T20:45
2023-02-07T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. С конца февраля по ноябрь прошлого года в украинских библиотеках было списано 19 миллионов экземпляров книг, в том числе 11 миллионов – на русском языке. Об этом сообщила замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.По словам Кравчук, в целом соотношение книг на русском и украинском языках в библиотеках Украины "очень печальное". Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы "скорее "обновлять фонды и закупать книги на украинском языке".Она уточнила, что сейчас в публичных библиотеках Украины около 44% книг – на русском языке, остальные – на украинском или языках стран ЕС.Читайте также на РИА Новости Крым:От "Руха" до "Азова": как Украина пришла от национализма к нацизмуНе помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник МатросовуВ Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, общество, новости
На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
Верховная рада: на Украине меньше чем за год было списано 11 млн книг на русском языке
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. С конца февраля по ноябрь прошлого года в украинских библиотеках было списано 19 миллионов экземпляров книг, в том числе 11 миллионов – на русском языке. Об этом сообщила замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.
"Списывают и некоторые украиноязычные книги советской эпохи. Также есть рекомендации списывать и изымать книги, авторы которых выступили с поддержкой вооруженной агрессии против Украины. Есть целый список таких авторов, которые попали под санкции", - цитирует депутата пресс-служба ВРУ.
По словам Кравчук, в целом соотношение книг на русском и украинском языках в библиотеках Украины "очень печальное". Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы "скорее "обновлять фонды и закупать книги на украинском языке".
Она уточнила, что сейчас в публичных библиотеках Украины около 44% книг – на русском языке, остальные – на украинском или языках стран ЕС.
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