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Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь
Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь
В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь со снегом. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T16:16
2025-02-03T16:16
севастополь
новости
погода
мчс севастополя
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь со снегом. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС.Сотрудники МЧС напоминают населению, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитам и возле опор ЛЭП. Кроме того, в этот период следует держаться подальше от моря – не прогуливаться вдоль набережной и не выходить в море.Кроме того, при гололедице и дожде со снегом важно одеваться тепло и отдавать предпочтение устойчивой обуви. Водителям необходимо строго соблюдать дистанцию и скоростной режим."По возможности откажись от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!" – добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что согласно прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в первой половине дня 4 февраля в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и горах порывы до 25 м/с. Кроме того, 3 и 4 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение об осадках. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложение мокрого снега и гололедица.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко, около сотни комбинированных дорожных машин дежурят на крымских дорогах из-за ухудшения погоды.Накануне о том, что неделя в Крыму начнется с ливней и мокрого снега, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью, предупреждал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура выше нормы: в Крыму меняется климатЗима не отменяется – каким будет февраль в КрымуПочки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
севастополь, новости, погода, мчс севастополя, штормовое предупреждение
Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь

Севастополь накроет сильный ветер и дождь со снегом

16:16 03.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь со снегом. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС.
"Вечером сильный ветер, а ночью дождь со снегом! Вечером 3 февраля усилится северный ветер: порывы могут достигать 20 м/с. В ночь с 3 на 4 февраля ожидаются дождь со снегом и снег, на дорогах местами гололедица, похолодает до температуры от 0 до + 2 градусов", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС напоминают населению, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитам и возле опор ЛЭП. Кроме того, в этот период следует держаться подальше от моря – не прогуливаться вдоль набережной и не выходить в море.
Кроме того, при гололедице и дожде со снегом важно одеваться тепло и отдавать предпочтение устойчивой обуви. Водителям необходимо строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.
"По возможности откажись от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!" – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что согласно прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в первой половине дня 4 февраля в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и горах порывы до 25 м/с. Кроме того, 3 и 4 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение об осадках. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложение мокрого снега и гололедица.
Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко, около сотни комбинированных дорожных машин дежурят на крымских дорогах из-за ухудшения погоды.
Накануне о том, что неделя в Крыму начнется с ливней и мокрого снега, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью, предупреждал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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