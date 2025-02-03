https://crimea.ria.ru/20250203/silnyy-veter-i-dozhd-so-snegom-obrushatsya-na-sevastopol-1143876598.html

Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь

Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Сильный ветер и дождь со снегом обрушатся на Севастополь

В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь со снегом. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T16:16

2025-02-03T16:16

2025-02-03T16:16

севастополь

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погода

мчс севастополя

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь со снегом. Об этом, ссылаясь на сообщения синоптиков, предупреждает городской главк МЧС.Сотрудники МЧС напоминают населению, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и слабо укрепленными конструкциями, рекламными щитам и возле опор ЛЭП. Кроме того, в этот период следует держаться подальше от моря – не прогуливаться вдоль набережной и не выходить в море.Кроме того, при гололедице и дожде со снегом важно одеваться тепло и отдавать предпочтение устойчивой обуви. Водителям необходимо строго соблюдать дистанцию и скоростной режим."По возможности откажись от дальних поездок и долгих пеших переходов! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми!" – добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что согласно прогнозам Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в первой половине дня 4 февраля в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и горах порывы до 25 м/с. Кроме того, 3 и 4 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение об осадках. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, переходящие в снегопад, отложение мокрого снега и гололедица.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко, около сотни комбинированных дорожных машин дежурят на крымских дорогах из-за ухудшения погоды.Накануне о том, что неделя в Крыму начнется с ливней и мокрого снега, а завершится настоящей зимой с морозами и снежной метелью, предупреждал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура выше нормы: в Крыму меняется климатЗима не отменяется – каким будет февраль в КрымуПочки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, погода, мчс севастополя, штормовое предупреждение