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Не помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову - РИА Новости Крым, 04.01.2023
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Не помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову
Не помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Не помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову
В украинском городе Днепр (Днепропетровск) снесли памятник уроженцу этих мест, Герою СССР Александру Матросову. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T15:10
2023-01-04T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В украинском городе Днепр (Днепропетровск) снесли памятник уроженцу этих мест, Герою СССР Александру Матросову. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости. Мэр города Борис Филатов заявил, что памятник, как и остальные демонтированные – летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому и поэту Александру Пушкину – будет перенесен на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Также в городе начали демонтаж памятника-танка Т-34, посвященного защитнику и освободителю Днепра и области генералу Ефиму Пушкину.Александр Матросов по общепринятой версии родился в Екатеринославе (Днепропетровске) 5 февраля 1924 года. Погиб 27 февраля 1943 года у деревни Чернушки под Великими Луками. Он закрыл грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. На фронте он был всего два дня. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года Матросов удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Подвиг 19-летнего солдата широко освещался в прессе, литературе и кино и стал в русском языке устойчивым выражением. Ранее в Одессе снесли памятники императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной". Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия Памятники вернутся в Одессу с приходом российской армии В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
https://crimea.ria.ru/20220509/v-minoborony-rf-rasskazali-ob-unichtozhenii-voennykh-memorialov-na-ukraine-1123174684.html
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украина, россия, общество, политика, сво, днепр (город на украине)
Не помнящие родства: в Днепропетровске снесли памятник Матросову

В Днепропетровске демонтировали памятник Герою СССР Александру Матросову

15:10 04.01.2023
 
© t.me/dniprooblcentrВ Днепре сносят памятник Александру Матросову
В Днепре сносят памятник Александру Матросову
© t.me/dniprooblcentr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В украинском городе Днепр (Днепропетровск) снесли памятник уроженцу этих мест, Герою СССР Александру Матросову. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.
Мэр города Борис Филатов заявил, что памятник, как и остальные демонтированные – летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому и поэту Александру Пушкину – будет перенесен на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Также в городе начали демонтаж памятника-танка Т-34, посвященного защитнику и освободителю Днепра и области генералу Ефиму Пушкину.
Александр Матросов по общепринятой версии родился в Екатеринославе (Днепропетровске) 5 февраля 1924 года. Погиб 27 февраля 1943 года у деревни Чернушки под Великими Луками. Он закрыл грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. На фронте он был всего два дня. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года Матросов удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Подвиг 19-летнего солдата широко освещался в прессе, литературе и кино и стал в русском языке устойчивым выражением.
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