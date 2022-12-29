https://crimea.ria.ru/20221229/pamyatniki-vernutsya-v-odessu-s-prikhodom-rossiyskoy-armii-1126202312.html

Памятники вернутся в Одессу с приходом российской армии

Памятники вернутся в Одессу с приходом российской армии - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Памятники вернутся в Одессу с приходом российской армии

Память украинцев, а с ней и исторические памятники, в частности в Одессе, вернутся на свои места после того, как туда придет армия России в рамках проведения... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T21:09

2022-12-29T21:09

2022-12-29T21:09

сергей киселев

одесса

украина

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политика

сво

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Память украинцев, а с ней и исторические памятники, в частности в Одессе, вернутся на свои места после того, как туда придет армия России в рамках проведения специальной военной операции и выполнения ее целей, в частности денацификации. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился политический эксперт, доцент КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Киселев."Порядок" по-украински: Екатерины больше нетРешение снести памятник Екатерине II как основательнице Одессы (1794) и ее сподвижникам — Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову – было принято в начале ноября. Напомним, предложение избавиться от монумента звучало еще в 2017-м от Украинского института нацпамяти, где пришли к выводу, что императрица, а также Петр I, Михаил Кутузов и Александр Суворов не являются героями украинской истории и память о них на Украине не нужна."Порядок! Екатерины больше нет!.. А Суворов в Одессе пошел за Екатериной", – написал в своем Telegram-канале одиозный парламентарий Алексей Гончаренко.Одесские власти также опубликовали сообщения о демонтаже памятника "основателям Одессы" – исторический факт при этом взяли в кавычки.Диагноз и причины болезниПо словам Сергей Киселева, истории известны факты сноса в огромном количестве памятников предыдущей эпохи, в частности императорской России в годы советской власти. Подобные мероприятия говорят "о дикости, духовном обнищании и жутком культурном падении" и ведут к упадку, уверен эксперт."Надо исходить из того, что памятники – от слова "память", и если мы убираем памятники, то мы стираем ее. А когда народ живет без памяти, то он инвалид, не дееспособен и не может развиваться", – сказал Киселев.По его словам, в данный момент общество на Украине уничтожено. Все происходящее стало возможно по двум причинам. Первая и главная – национализм, который на Украине уже гипертрофирован.Вторая причина, по словам эксперта, – страх."Те здоровые элементы, которые в обществе еще сохранились, они находятся под угрозой очень серьезного террора и просто физического истребления. Естественно, люди из чувства самосохранения не имеют возможности сопротивляться".Как все излечитсяПо мнению Киселева, памятники непременно вернутся в Одессу: всему свое время.Трудно сказать точно, когда именно это произойдет – через год или через пять лет: "даже чисто технически потребуется время, чтобы это восстановить", заметил эксперт.Но это однозначно будет после того, как в город войдет армия России."Памятники – это второе. Наше первое дело – вернуть людей в нормальное состояние. Вытащить их из трясины национализма и "хатаскрайнечества", – заключил эксперт.Справочно:Памятник Екатерине II был установлен в Одессе в 1900 году. В 1920-м его демонтировали, а в 2007-м восстановили на Екатерининской площади, где он неоднократно подвергался вандализму: его обливали краской, исписывали, надевали красный колпак. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, как и переименование улиц, началось на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации. В последнее время официальный Киев начал активную борьбу не только с советской историей, но и всем, что связано с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве снесут памятники Щорсу и ВатутинуЗахарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия

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сергей киселев, одесса, украина, мнения, политика, сво