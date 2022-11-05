https://crimea.ria.ru/20221105/v-odesse-prinyali-reshenie-demontirovat-pamyatnik-ekaterine-ii-1125244380.html

В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II

В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II - РИА Новости Крым, 05.11.2022

В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II

Одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T14:44

2022-11-05T14:44

2022-11-05T14:44

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские власти в своем Telegram-канале.Отмечается, что одесским парламентариям предстоит рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии горсовета.В это же время мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о необходимости подготовки соответствующего проекта решения и добавил, что он лично голосовал за демонтаж."Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения", – написал он в Facebook*.Памятник Екатерине ll планируют перенести в парк имперского и советского прошлого, идею создания которого лоббировал Труханов.До этого мэр Одессы выступал с заявлениями, что не поддерживает борьбу с памятниками и попытки переписать историю в условиях военных действий. После этого на сайте Офиса президента Украины появилась петиция с призывом "проверить высказывания Труханова".Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.Памятник Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко, скульптор – Михаил Попов. В 1920 году демонтирован, но восстановлен в 2007 году. Это вызвало политический конфликт внутри Украины: ВО "Свобода" и президент Украины Виктор Ющенко выступали против восстановления памятника императрице, распустившей Запорожскую сечь и якобы выступавшей "палачом украинского народа".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://crimea.ria.ru/20220417/akh-kakaya-doblest---s-pamyatnikami-voevat---doch-marshala-zhukova-1122971822.html

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