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В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II
В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II - РИА Новости Крым, 05.11.2022
В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II
Одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T14:44
2022-11-05T14:44
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские власти в своем Telegram-канале.Отмечается, что одесским парламентариям предстоит рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии горсовета.В это же время мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о необходимости подготовки соответствующего проекта решения и добавил, что он лично голосовал за демонтаж."Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения", – написал он в Facebook*.Памятник Екатерине ll планируют перенести в парк имперского и советского прошлого, идею создания которого лоббировал Труханов.До этого мэр Одессы выступал с заявлениями, что не поддерживает борьбу с памятниками и попытки переписать историю в условиях военных действий. После этого на сайте Офиса президента Украины появилась петиция с призывом "проверить высказывания Труханова".Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.Памятник Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко, скульптор – Михаил Попов. В 1920 году демонтирован, но восстановлен в 2007 году. Это вызвало политический конфликт внутри Украины: ВО "Свобода" и президент Украины Виктор Ющенко выступали против восстановления памятника императрице, распустившей Запорожскую сечь и якобы выступавшей "палачом украинского народа".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, общество
В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II

Одесситы решили демонтировать памятник Екатерине II - власти

14:44 05.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник Екатерине II в Одессе
Памятник Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Сергей Поляков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские власти в своем Telegram-канале.
"Завершена процедура подведения итогов голосования, посвященного дальнейшей судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), которое проходило на платформе "Социально активный гражданин". Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади", – говорится в сообщении.
Отмечается, что одесским парламентариям предстоит рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии горсовета.
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В это же время мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о необходимости подготовки соответствующего проекта решения и добавил, что он лично голосовал за демонтаж.
"Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения", – написал он в Facebook*.
Памятник Екатерине ll планируют перенести в парк имперского и советского прошлого, идею создания которого лоббировал Труханов.
До этого мэр Одессы выступал с заявлениями, что не поддерживает борьбу с памятниками и попытки переписать историю в условиях военных действий. После этого на сайте Офиса президента Украины появилась петиция с призывом "проверить высказывания Труханова".
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Памятник Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко, скульптор – Михаил Попов. В 1920 году демонтирован, но восстановлен в 2007 году. Это вызвало политический конфликт внутри Украины: ВО "Свобода" и президент Украины Виктор Ющенко выступали против восстановления памятника императрице, распустившей Запорожскую сечь и якобы выступавшей "палачом украинского народа".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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