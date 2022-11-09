https://crimea.ria.ru/20221109/zakharova-nazvala-sharikovschinoy-borbu-kieva-s-pamyatnikami-1125300488.html

Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками

Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала повсеместный снос памятников на Украине. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T17:26

2022-11-09T17:26

2022-11-09T17:19

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала повсеместный снос памятников на Украине. В ходе брифинга Захарова назвала такие действия киевского режима в отношении памятников "шариковщиной"."Парадоксально, но те шаги и действия, которые предпринимает Киев при сносе памятников, они переняли у так ненавистных им коммунистов. Сносить в Одессе памятник Екатерине ll – основательнице города? Чем им не угодил Суворов? Киев так стремится отгородиться от всего российского в историческом контексте, при этом любые попытки отделить Украину от России просто обречены на провал", – сказала представитель МИД.Накануне глава Крыма прокомментировал снос памятника императрице в Одессе. Он назвал "бандеровским мусором" инициаторов сноса.Ранее одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин". Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.Памятник Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко, скульптор – Михаил Попов. В 1920 году демонтирован, но восстановлен в 2007 году. Это вызвало политический конфликт внутри Украины: ВО "Свобода" и президент Украины Виктор Ющенко выступали против восстановления памятника императрице, распустившей Запорожскую сечь и якобы выступавшей "палачом украинского народа".

https://crimea.ria.ru/20221108/aksenov-prokommentiroval-snos-pamyatnika-imperatritse-v-odesse-1125284562.html

https://crimea.ria.ru/20220514/klichko-anonsiroval-snos-v-kieve-40-pamyatnikov-svyazannykh-s-rossiey-1123232773.html

украина

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина