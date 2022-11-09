Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221109/zakharova-nazvala-sharikovschinoy-borbu-kieva-s-pamyatnikami-1125300488.html
Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками
Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала повсеместный снос памятников на Украине. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T17:26
2022-11-09T17:19
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0d/1120852457_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_4b6be9c52d519fb658c7c9df84cb8995.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала повсеместный снос памятников на Украине. В ходе брифинга Захарова назвала такие действия киевского режима в отношении памятников "шариковщиной"."Парадоксально, но те шаги и действия, которые предпринимает Киев при сносе памятников, они переняли у так ненавистных им коммунистов. Сносить в Одессе памятник Екатерине ll – основательнице города? Чем им не угодил Суворов? Киев так стремится отгородиться от всего российского в историческом контексте, при этом любые попытки отделить Украину от России просто обречены на провал", – сказала представитель МИД.Накануне глава Крыма прокомментировал снос памятника императрице в Одессе. Он назвал "бандеровским мусором" инициаторов сноса.Ранее одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин". Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.Памятник Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко, скульптор – Михаил Попов. В 1920 году демонтирован, но восстановлен в 2007 году. Это вызвало политический конфликт внутри Украины: ВО "Свобода" и президент Украины Виктор Ющенко выступали против восстановления памятника императрице, распустившей Запорожскую сечь и якобы выступавшей "палачом украинского народа".
https://crimea.ria.ru/20221108/aksenov-prokommentiroval-snos-pamyatnika-imperatritse-v-odesse-1125284562.html
https://crimea.ria.ru/20220514/klichko-anonsiroval-snos-v-kieve-40-pamyatnikov-svyazannykh-s-rossiey-1123232773.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0d/1120852457_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6e3d88b5b9dec3073d118fc2249e13c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина
Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками

Захарова: киевский режим перенял методы борьбы с памятниками у ненавистных им коммунистов

17:26 09.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала повсеместный снос памятников на Украине.
В ходе брифинга Захарова назвала такие действия киевского режима в отношении памятников "шариковщиной".
"Парадоксально, но те шаги и действия, которые предпринимает Киев при сносе памятников, они переняли у так ненавистных им коммунистов. Сносить в Одессе памятник Екатерине ll – основательнице города? Чем им не угодил Суворов? Киев так стремится отгородиться от всего российского в историческом контексте, при этом любые попытки отделить Украину от России просто обречены на провал", – сказала представитель МИД.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 18:27
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
Накануне глава Крыма прокомментировал снос памятника императрице в Одессе. Он назвал "бандеровским мусором" инициаторов сноса.
Ранее одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин". Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 16:47
Кличко анонсировал снос в Киеве 40 памятников, связанных с Россией
Памятник Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову – расположен в Одессе на Екатерининской площади. Воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Дмитренко, скульптор – Михаил Попов. В 1920 году демонтирован, но восстановлен в 2007 году. Это вызвало политический конфликт внутри Украины: ВО "Свобода" и президент Украины Виктор Ющенко выступали против восстановления памятника императрице, распустившей Запорожскую сечь и якобы выступавшей "палачом украинского народа".
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме
17:47США контролируют лишь десятую часть оружия, поставляемого Киеву – МИД
17:38Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США
17:26Захарова назвала "шариковщиной" борьбу Киева с памятниками
17:15Музы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 лет
17:02Сальдо подтвердил гибель Стремоусова
16:57Севастопольца осудили за растление 9-летних девочек
16:38Банальный грабеж: куда хотят влить "замороженные" активы РФ - Захарова
16:28Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"
16:20Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
15:26МАГАТЭ не смогло обнаружить признаков "грязной бомбы" на Украине
15:21Российские войска разгромили пункты управления иностранных наемников
15:12Двенадцать диверсионных групп ВСУ отброшены на Херсонщине – Минобороны
15:09Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году
14:32В горах Крыма отремонтировали старую севастопольскую дорогу
14:18В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*
13:59Американское общество расколото напополам: эксперт о выборах в США
13:50В Крыму вынесли приговор за зверское убийство женщины
13:25В Симферополе появилась первая памятная доска герою СВО
13:15Экс-глава нацбанка Украины объявлен в международный розыск
Лента новостейМолния