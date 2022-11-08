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Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
Глава Крыма Сергей Аксенов не остался в стороне грядущего сноса памятника Екатерине ll – основательнице Одессы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T18:27
2022-11-08T18:27
сергей аксенов
украина
культура
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов не остался в стороне грядущего сноса памятника Екатерине ll – основательнице Одессы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По мнению главы Крыма, вместе с памятниками Екатерине, Пушкину, Ленину, героям Великой Отечественной войны с территорий бывшей Украины уходят тепло, свет и другие блага цивилизации."Эти территории возвращаются в то первобытное состояние, в котором они пребывали до начала "русификации" и "коммунизации". Так что вперед, в прошлое. Потому что с Бандерой в башке будущего не построишь", – высказался глава РК.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские власти в своем Telegram-канале.Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.
https://crimea.ria.ru/20221105/v-odesse-prinyali-reshenie-demontirovat-pamyatnik-ekaterine-ii-1125244380.html
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сергей аксенов, украина, культура, общество
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе

Аксенов назвал бандеровским мусором инициаторов сноса памятника Екатерине ll в Одессе

18:27 08.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов не остался в стороне грядущего сноса памятника Екатерине ll – основательнице Одессы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Нацистские власти Одессы пообещали скоро демонтировать памятник Екатерине II, который, по их мнению, "не представляет исторической ценности". Это те, кто сегодня оккупирует Одессу и другие русские города, не представляют исторической ценности. Императрица обязательно вернется на свое законное место, а бандеровский мусор будет выброшен на свалку истории", – написал Аксенов.
По мнению главы Крыма, вместе с памятниками Екатерине, Пушкину, Ленину, героям Великой Отечественной войны с территорий бывшей Украины уходят тепло, свет и другие блага цивилизации.
"Эти территории возвращаются в то первобытное состояние, в котором они пребывали до начала "русификации" и "коммунизации". Так что вперед, в прошлое. Потому что с Бандерой в башке будущего не построишь", – высказался глава РК.
Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские власти в своем Telegram-канале.
Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.
Памятник Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 14:44
В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II
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