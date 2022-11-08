https://crimea.ria.ru/20221108/aksenov-prokommentiroval-snos-pamyatnika-imperatritse-v-odesse-1125284562.html
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
Глава Крыма Сергей Аксенов не остался в стороне грядущего сноса памятника Екатерине ll – основательнице Одессы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T18:27
2022-11-08T18:27
2022-11-08T18:27
сергей аксенов
украина
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120868023_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_40afceb180fe2ce8e729ff60d48f4609.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов не остался в стороне грядущего сноса памятника Екатерине ll – основательнице Одессы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По мнению главы Крыма, вместе с памятниками Екатерине, Пушкину, Ленину, героям Великой Отечественной войны с территорий бывшей Украины уходят тепло, свет и другие блага цивилизации."Эти территории возвращаются в то первобытное состояние, в котором они пребывали до начала "русификации" и "коммунизации". Так что вперед, в прошлое. Потому что с Бандерой в башке будущего не построишь", – высказался глава РК.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские власти в своем Telegram-канале.Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.
https://crimea.ria.ru/20221105/v-odesse-prinyali-reshenie-demontirovat-pamyatnik-ekaterine-ii-1125244380.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120868023_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_f9c9a2a7fa8e1b7c4ee1c0010cb1ddd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, украина, культура, общество
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
Аксенов назвал бандеровским мусором инициаторов сноса памятника Екатерине ll в Одессе
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.
Глава Крыма Сергей Аксенов не остался в стороне грядущего сноса памятника Екатерине ll – основательнице Одессы. Об этом он написал
в своем Telegram-канале.
"Нацистские власти Одессы пообещали скоро демонтировать памятник Екатерине II, который, по их мнению, "не представляет исторической ценности". Это те, кто сегодня оккупирует Одессу и другие русские города, не представляют исторической ценности. Императрица обязательно вернется на свое законное место, а бандеровский мусор будет выброшен на свалку истории", – написал Аксенов.
По мнению главы Крыма, вместе с памятниками Екатерине, Пушкину, Ленину, героям Великой Отечественной войны с территорий бывшей Украины уходят тепло, свет и другие блага цивилизации.
"Эти территории возвращаются в то первобытное состояние, в котором они пребывали до начала "русификации" и "коммунизации". Так что вперед, в прошлое. Потому что с Бандерой в башке будущего не построишь", – высказался глава РК.
Как сообщал
ранее сайт РИА Новости Крым, одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские власти в своем Telegram-канале.
Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.