https://crimea.ria.ru/20221108/aksenov-prokommentiroval-snos-pamyatnika-imperatritse-v-odesse-1125284562.html

Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе

Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе

Глава Крыма Сергей Аксенов не остался в стороне грядущего сноса памятника Екатерине ll – основательнице Одессы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T18:27

2022-11-08T18:27

2022-11-08T18:27

сергей аксенов

украина

культура

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0f/1120868023_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_40afceb180fe2ce8e729ff60d48f4609.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов не остался в стороне грядущего сноса памятника Екатерине ll – основательнице Одессы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По мнению главы Крыма, вместе с памятниками Екатерине, Пушкину, Ленину, героям Великой Отечественной войны с территорий бывшей Украины уходят тепло, свет и другие блага цивилизации."Эти территории возвращаются в то первобытное состояние, в котором они пребывали до начала "русификации" и "коммунизации". Так что вперед, в прошлое. Потому что с Бандерой в башке будущего не построишь", – высказался глава РК.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II. Голосование проходило в специальном приложении "Социально активный гражданин", сообщили городские власти в своем Telegram-канале.Летом украинцы подписали электронную петицию с предложением заменить памятник на монумент актеру Билли Херрингтону, известному по съемкам в порнофильмах в 1990 годах. Документ набрал необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тыс. голосов.

https://crimea.ria.ru/20221105/v-odesse-prinyali-reshenie-demontirovat-pamyatnik-ekaterine-ii-1125244380.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, украина, культура, общество