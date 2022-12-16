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В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия
В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия - РИА Новости Крым, 16.12.2022
В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия
В Запорожской области до конца года вернут прежние названия улицам, аллеям и паркам. В городах восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014 по 2022... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T15:56
2022-12-16T15:56
2022-12-16T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области до конца года вернут прежние названия улицам, аллеям и паркам. В городах восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014 по 2022 год, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, на карты городов Запорожской области вместо имен пособников фашистов вновь вернутся имена героев Гражданской и Великой Отечественной войны."Мы увековечим имена наших героев-земляков, людей достойных того, чтобы их помнили и гордились их подвигами", – подытожил врио губернатора.Читайте на сайте РИА Новости Крым:В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на МелитопольПервый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникамВ Киеве снесут памятники Щорсу и ВатутинуАксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
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запорожская область, новые регионы россии, общество, россия, украина, новости, евгений балицкий
В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия
Улицам, паркам и скверам Запорожской области вернут исторические названия