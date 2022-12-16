Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20221216/v-zaporozhskoy-oblasti-ulitsam-i-parkam-vernut-istoricheskie-nazvaniya-1125941097.html
В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия
В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия - РИА Новости Крым, 16.12.2022
В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия
В Запорожской области до конца года вернут прежние названия улицам, аллеям и паркам. В городах восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014 по 2022... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T15:56
2022-12-16T15:43
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
новые регионы россии
общество
россия
украина
новости
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125719643_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_531add6f101abbc12fea1a60b260b331.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области до конца года вернут прежние названия улицам, аллеям и паркам. В городах восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014 по 2022 год, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, на карты городов Запорожской области вместо имен пособников фашистов вновь вернутся имена героев Гражданской и Великой Отечественной войны."Мы увековечим имена наших героев-земляков, людей достойных того, чтобы их помнили и гордились их подвигами", – подытожил врио губернатора.Читайте на сайте РИА Новости Крым:В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на МелитопольПервый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникамВ Киеве снесут памятники Щорсу и ВатутинуАксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
https://crimea.ria.ru/20211206/dva-rta-i-prapor-na-ukraine-dekommunizirovali-olimpiyskogo-mishku-1121649800.html
запорожская область
новые регионы россии
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125719643_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9416e5a7e6a5c54a53e2576c13eccd87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, новые регионы россии, общество, россия, украина, новости, евгений балицкий
В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия

Улицам, паркам и скверам Запорожской области вернут исторические названия

15:56 16.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области до конца года вернут прежние названия улицам, аллеям и паркам. В городах восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014 по 2022 год, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Такое распоряжение подписал в целях восстановления исторической справедливости и сохранения истории региона. В рамках так называемой декоммунизации в Запорожской области киевские нацисты переименовали почти 600 улиц, демонтировали более 100 памятников и сегодня мы возвращаем к жизни историческую память, чего ждали все жители Запорожской области", – написал Балицкий.

По словам Балицкого, на карты городов Запорожской области вместо имен пособников фашистов вновь вернутся имена героев Гражданской и Великой Отечественной войны.
В Киевской области декоммунизировали олимпийского мишку
6 декабря 2021, 18:31
Два рта и прапор: на Украине декоммунизировали Олимпийского мишку
"Мы увековечим имена наших героев-земляков, людей достойных того, чтобы их помнили и гордились их подвигами", – подытожил врио губернатора.
Читайте на сайте РИА Новости Крым:
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
Первый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникам
В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьНовые регионы РоссииОбществоРоссияУкраинаНовостиЕвгений Балицкий
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56В Запорожской области улицам и паркам вернут исторические названия
15:44В Крыму общественник продал арестованное здание за 4,5 млн рублей
15:42Алуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти
15:35РНКБ выдал 30 млн рублей льготных кредитов на газификацию домов в Крыму
14:56Крым и Южную Осетию свяжет прямой автобусный маршрут
14:42"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
14:25Для атак на Крым использовали беспилотники, изготовленные в США
14:07"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН
14:00"Франция и Крым: история исхода и возвращения"
13:52Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
13:37Житель Крыма получил 5 лет колонии за развращение 13-летнего мальчика
13:17Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезонье
13:08В Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийство
12:48Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублей
12:42В Симферополе увековечили память героя СВО полковника Алексея Аврамченко
12:17Часть Крыма в пятницу без воды - идут работы на сетях
12:06Курортные поселки Ялты обеспечат газом к концу 2025 года
11:53"Похоже, это блэкаут": взрывы гремят в Харькове, Киеве и других городах
11:41Все суды Крыма закрыты из-за сообщений о минировании
11:20"Мелкие укусы": что изменится в Крыму из-за новой резолюции ООН
Лента новостейМолния