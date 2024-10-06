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Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США станут однопартийсным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T10:55
2024-10-06T10:56
илон маск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США станут однопартийсным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Маск в воскресенье вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Трампа Илону Маску: главные заявленияТрамп надеется вновь "поладить" с Путиным "Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции
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илон маск, дональд трамп, сша, политика, выборы, в мире, мнения, новости
Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США

Маск: если Трамп не победит на выборах - США станут однопартийной социалистической страной

10:55 06.10.2024 (обновлено: 10:56 06.10.2024)
 
© NASA/wikimedia.orgИлон Маск
Илон Маск
© NASA/wikimedia.org
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США станут однопартийсным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре.

"Если Дональд Трамп не победит, "демократическая" партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством", - написал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Маск в воскресенье вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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