https://crimea.ria.ru/20241006/ilon-mask-sdelal-neozhidannoe-predsazanie-dlya-ssha-1140875102.html
Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США станут однопартийсным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T10:55
2024-10-06T10:55
2024-10-06T10:56
илон маск
дональд трамп
сша
политика
выборы
в мире
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0c/1119141459_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b308538d21e67642dab992047daa4dda.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США станут однопартийсным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Маск в воскресенье вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Трампа Илону Маску: главные заявленияТрамп надеется вновь "поладить" с Путиным "Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0c/1119141459_39:0:750:533_1920x0_80_0_0_5aa2b48254c6fb44a8cc6d34a29c9e00.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, дональд трамп, сша, политика, выборы, в мире, мнения, новости
Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
Маск: если Трамп не победит на выборах - США станут однопартийной социалистической страной
10:55 06.10.2024 (обновлено: 10:56 06.10.2024)