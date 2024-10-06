https://crimea.ria.ru/20241006/ilon-mask-sdelal-neozhidannoe-predsazanie-dlya-ssha-1140875102.html

Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США

Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США станут однопартийсным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T10:55

2024-10-06T10:55

2024-10-06T10:56

илон маск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США станут однопартийсным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Маск в воскресенье вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Трампа Илону Маску: главные заявленияТрамп надеется вновь "поладить" с Путиным "Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, дональд трамп, сша, политика, выборы, в мире, мнения, новости