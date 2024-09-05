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"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции
"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции - РИА Новости Крым, 05.09.2024
"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции
Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на высший государственный пост от Республиканской партии, уверен, что вводимые Вашингтоном... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T20:52
2024-09-05T20:52
2024-09-05T20:52
дональд трамп
доллар
сша
политика
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на высший государственный пост от Республиканской партии, уверен, что вводимые Вашингтоном финансово-экономические санкции ослабляют роль доллара в мире. Об этом он заявил в ходе выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке.По словам Трампа, необходимо применять мощные санкции против стран, которые, по его мнению, этого заслуживают, но затем снимать их.Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что Трамп, будучи президентом США, ввел против России огромное количество ограничений. Российский лидер выразил надежду, что кандидат на должность президента США Камала Харрис в случае своей победы воздержится от подобных действий.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит МоскваРФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением – ВолодинЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя
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дональд трамп, доллар, сша, политика, санкции
"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции
Введенные США санкции ослабляют роль доллара в мире – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на высший государственный пост от Республиканской партии, уверен, что вводимые Вашингтоном финансово-экономические санкции ослабляют роль доллара в мире. Об этом он заявил в ходе выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке.
"Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет. Мы должны продолжать оставаться мировой валютой, я думаю, что это важно", – приводит РИА Новости слова политика.
По словам Трампа, необходимо применять мощные санкции против стран, которые, по его мнению, этого заслуживают, но затем снимать их.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что Трамп, будучи президентом США, ввел против России огромное количество ограничений. Российский лидер выразил надежду, что кандидат на должность президента США Камала Харрис в случае своей победы воздержится от подобных действий.
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