https://crimea.ria.ru/20240905/oni-ubivayut-dollar-tramp-prizval-snimat-sanktsii-1140154727.html

"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции

"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции - РИА Новости Крым, 05.09.2024

"Они убивают доллар": Трамп призвал снимать санкции

Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на высший государственный пост от Республиканской партии, уверен, что вводимые Вашингтоном... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T20:52

2024-09-05T20:52

2024-09-05T20:52

дональд трамп

доллар

сша

политика

санкции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на высший государственный пост от Республиканской партии, уверен, что вводимые Вашингтоном финансово-экономические санкции ослабляют роль доллара в мире. Об этом он заявил в ходе выступления в Экономическом клубе в Нью-Йорке.По словам Трампа, необходимо применять мощные санкции против стран, которые, по его мнению, этого заслуживают, но затем снимать их.Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что Трамп, будучи президентом США, ввел против России огромное количество ограничений. Российский лидер выразил надежду, что кандидат на должность президента США Камала Харрис в случае своей победы воздержится от подобных действий.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит МоскваРФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением – ВолодинЕС продлил санкции против России из-за Крыма и Севастополя

сша

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, доллар, сша, политика, санкции