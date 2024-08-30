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РФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением - Володин - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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РФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением - Володин
РФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением - Володин - РИА Новости Крым, 30.08.2024
РФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением - Володин
борются с общими вызовами и санкционным давлением. Взаимоотношения двух государств оценил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении президента... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T09:26
2024-08-30T09:26
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
владимир путин (политик)
вячеслав володин
политика
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союзное государство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Россия и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением. Взаимоотношения двух государств оценил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с 70-летием."Наши страны, создав Союзное государство, сейчас как никогда понимают друг друга, решают вместе задачи, борются с общими вызовами и санкционным давлением", - написал он в Telegram-канале.Володин отметил, что Россия на протяжении последних десяти лет сталкивается с многочисленными вызовами, которые сплачивают. Это и произошло во взаимоотношениях нашей страны с братским белорусским народом.По его словам, Беларусь сегодня входит в пятерку ведущих торговых партнеров России. Совместно реализуются программы и проекты в экономике и социальной сфере."Оставаясь суверенными, мы строим Союзное государство, используя возможности и наработки каждого. На основе интеграции создаем единое правовое поле в социальной сфере и экономическом пространстве. Отношения достигли огромных результатов во всех направлениях сотрудничества", - подытожил председатель Госдумы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я атеист, но православный атеист": топ ярких фраз Александра ЛукашенкоЛукашенко: люди должны быть готовы к уходу президента с постаОборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, владимир путин (политик), вячеслав володин, политика, экономика, новости, союзное государство, санкции
РФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением - Володин

Россия и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением – Володин

09:26 30.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Россия и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением. Взаимоотношения двух государств оценил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с 70-летием.
"Наши страны, создав Союзное государство, сейчас как никогда понимают друг друга, решают вместе задачи, борются с общими вызовами и санкционным давлением", - написал он в Telegram-канале.
Володин отметил, что Россия на протяжении последних десяти лет сталкивается с многочисленными вызовами, которые сплачивают. Это и произошло во взаимоотношениях нашей страны с братским белорусским народом.
"В этом, надо сказать, огромная заслуга президентов — Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Их отношения стали прочной основой развития Союзного государства", - подчеркнул Вячеслав Володин.
По его словам, Беларусь сегодня входит в пятерку ведущих торговых партнеров России. Совместно реализуются программы и проекты в экономике и социальной сфере.
"Оставаясь суверенными, мы строим Союзное государство, используя возможности и наработки каждого. На основе интеграции создаем единое правовое поле в социальной сфере и экономическом пространстве. Отношения достигли огромных результатов во всех направлениях сотрудничества", - подытожил председатель Госдумы РФ.
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БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияВладимир Путин (политик)Вячеслав ВолодинПолитикаЭкономикаНовостиСоюзное государствоСанкции
 
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