https://crimea.ria.ru/20240830/rf-i-belarus-boryutsya-s-obschimi-vyzovami-i-sanktsionnym-davleniem---volodin-1139984756.html

РФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением - Володин

РФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением - Володин - РИА Новости Крым, 30.08.2024

РФ и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением - Володин

борются с общими вызовами и санкционным давлением. Взаимоотношения двух государств оценил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении президента... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T09:26

2024-08-30T09:26

2024-08-30T09:26

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Россия и Беларусь борются с общими вызовами и санкционным давлением. Взаимоотношения двух государств оценил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в поздравлении президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с 70-летием."Наши страны, создав Союзное государство, сейчас как никогда понимают друг друга, решают вместе задачи, борются с общими вызовами и санкционным давлением", - написал он в Telegram-канале.Володин отметил, что Россия на протяжении последних десяти лет сталкивается с многочисленными вызовами, которые сплачивают. Это и произошло во взаимоотношениях нашей страны с братским белорусским народом.По его словам, Беларусь сегодня входит в пятерку ведущих торговых партнеров России. Совместно реализуются программы и проекты в экономике и социальной сфере."Оставаясь суверенными, мы строим Союзное государство, используя возможности и наработки каждого. На основе интеграции создаем единое правовое поле в социальной сфере и экономическом пространстве. Отношения достигли огромных результатов во всех направлениях сотрудничества", - подытожил председатель Госдумы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я атеист, но православный атеист": топ ярких фраз Александра ЛукашенкоЛукашенко: люди должны быть готовы к уходу президента с постаОборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко

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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, владимир путин (политик), вячеслав володин, политика, экономика, новости, союзное государство, санкции