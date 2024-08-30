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Враг для Запада и ближайший союзник России: Александру Лукашенко - 70 - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Враг для Запада и ближайший союзник России: Александру Лукашенко - 70
Враг для Запада и ближайший союзник России: Александру Лукашенко - 70 - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Враг для Запада и ближайший союзник России: Александру Лукашенко - 70
30 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает юбилей. Бессменному белорусскому лидеру исполнилось 70 лет. Из них 30 лет Александр Григорьевич... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T07:15
2024-08-30T08:49
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
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новости
видео
в мире
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30 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает юбилей. Бессменному белорусскому лидеру исполнилось 70 лет. Из них 30 лет Александр Григорьевич занимает пост президента республики. Избравшись на эту должность в 1994 году, он продолжает руководить страной, победив на выборах пять раз. За три десятилетия нахождения на главном государственном посту Белоруссии Лукашенко стал одним из самых узнаваемых политиков не только на постсоветском пространстве, но и практически во всем мире. Не в последнюю очередь благодаря жесткости, решительности, а также искусным политическим эпатажем. Для так называемого "цивилизованного Запада" Лукашенко давно является "диктатором" и "авторитарным президентом". Сам же Александр Григорьевич в ответ на это как-то заявил, что его эти оценки не интересуют. Самое главное для него – рост благосостояния белорусов, сохраненные суверенитет и народные богатства и мир на родной земле. Во многом этого удалось достичь благодаря ориентированному на Россию внешнеполитическому курсу Минска, который президент республики проводил многие годы.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, общество, новости, видео, в мире, видео
Враг для Запада и ближайший союзник России: Александру Лукашенко - 70

70 лет президенту Белоруссии Александру Лукашенко - видео

07:15 30.08.2024 (обновлено: 08:49 30.08.2024)
 
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30 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает юбилей. Бессменному белорусскому лидеру исполнилось 70 лет. Из них 30 лет Александр Григорьевич занимает пост президента республики.
Избравшись на эту должность в 1994 году, он продолжает руководить страной, победив на выборах пять раз.
За три десятилетия нахождения на главном государственном посту Белоруссии Лукашенко стал одним из самых узнаваемых политиков не только на постсоветском пространстве, но и практически во всем мире. Не в последнюю очередь благодаря жесткости, решительности, а также искусным политическим эпатажем.
Для так называемого "цивилизованного Запада" Лукашенко давно является "диктатором" и "авторитарным президентом". Сам же Александр Григорьевич в ответ на это как-то заявил, что его эти оценки не интересуют.
Самое главное для него – рост благосостояния белорусов, сохраненные суверенитет и народные богатства и мир на родной земле. Во многом этого удалось достичь благодаря ориентированному на Россию внешнеполитическому курсу Минска, который президент республики проводил многие годы.
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияОбществоНовостиВидеоВ мире
 
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