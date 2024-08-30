https://crimea.ria.ru/20240830/ya-ateist-no-pravoslavnyy-ateist-top-yarkikh-fraz-aleksandra-lukashenko-1139979714.html

"Я атеист, но православный атеист": топ ярких фраз Александра Лукашенко

"Я атеист, но православный атеист": топ ярких фраз Александра Лукашенко - РИА Новости Крым, 30.08.2024

"Я атеист, но православный атеист": топ ярких фраз Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает юбилей. Бессменному белорусскому лидеру исполнилось 70 лет. Александр Григорьевич известен не только как... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T08:27

2024-08-30T08:27

2024-08-30T08:27

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает юбилей. Бессменному белорусскому лидеру исполнилось 70 лет. Александр Григорьевич известен не только как опытный политик и искусный дипломат, но и как яркий оратор и автор многочисленных афоризмов. В честь дня рождения президента братской республики РИА Новости Крым представляет подборку наиболее ярких его высказываний.О себе"Я по образованию и происхождению – экономист"."Не может Лукашенко украсть, поймите вы – прятать некуда"."Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю уже 15 лет"."Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро"."Я президент государства, и это государство будет, пока я президент"."Я сам о себе подумал: слава Богу, что есть президент, который может сохранить стабильность в обществе"."Я атеист, но я православный атеист!"."Я ну до бешенства люблю детей".О Белоруссии и белорусах"Конечно, если взглянуть на карту мира, Америка – большая, а Беларусь – маленькая. Но, с другой стороны, если посмотреть на карту Беларуси, то Америки там вообще нет!"."Белорус – это русский человек со знаком качества"."Я тогда сказал, что, если вы будете бегать по обменникам, вы нас толкнете к тому, что мы будем вынуждены, чтобы не опустошить наши золотовалютные резервы, отпустить нацвалюту в свободное плавание. Какие ко мне претензии? Я знал, что вы, как истинные белорусы, меня не послушаете".(Сказано в январе 2015 года по поводу девальвации национальной валюты)."Если уже выбрали президентом колхозника, ну так терпите"."Надо еще раз встрахнуть народ и повернуть лицом к себе" (сказано с характерным белорусским акцентом)."У нас в семье один, полтора, два ребенка максимум!""Все люди хотят быть красивыми — колют, режут себя, подтягивают веки, брови, еще что-то там себе удлиняют, подтягивают. Возьмите тот же Китай. Пойдите в парк — с утра до вечера, особенно пожилые люди, кувыркаются в этих парках, ноги за уши заворачивают... А мы — выпить, как минимум пивка, а потом нога за ногу на диване".О политике и экономике"У нас начинается тяжелый период жизни: парламентские, затем еще страшнее — президентские выборы"."Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые"."Последние волосы встали у меня дыбом, когда я узнал о положении дел в экономике"."Если бы она была, простите меня, по возрасту как вы – это было бы амбициозно, но это же опытнейший человек. Даже трудно сказать, что она в жизни понюхала и попробовала".(О назначении Натальи Качановой вице-премьером правительства в 2015 году)."Сахар скупали, дошли до того, что уксус начали скупать. Все превратили в склады… Теперь пейте уксус и закусывайте сахаром!"."Инновации, IT–технологии, приватизация и прочее, все это понятно, мы уже это освоили. Но все, и наша жизнь тоже, в простом — надо раздеваться и работать до седьмого пота!".О сельском хозяйстве"Скот отличный, но он не должен содержаться в таких помещениях. Корова не заслужила этого концлагеря. Это концлагерь, а корова должна быть во дворце".(Сказано в 2012 году по поводу реконструкции и строительства молочно-товарных ферм)."Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца".Об обвинениях в диктатуре"Что касается... не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал... Услышав это, я подумал: лучше быть диктатором, чем голубым".(Сказано в 2012 году в ответ на обвинения Лукашенко в авторитаризме со стороны министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле, являющегося открытым гомосексуалистом*)."Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили".О белорусской творческой интеллигенции"Я их левой сиськой всех выкормил".О Западе и его политиках"Запад — это такая профанация, это ни на что не способные люди. Сколько было пыли "да мы!". Я уже испугался, чтобы до войны не дошло. Двадцать человек не пустят в Европу: часть, которая вообще никогда не ездила в Европу, а часть — по служебным обязанностям не должны туда ехать".(О персональных санкциях США и ЕС против ряда граждан России в 2014 году)."Что касается таких козлов, как Баррозу и прочих... Ну, кто такой Баррозу? Был какой-то Баррозу в Португалии, но выгнали его и устроили в Еврокомиссию. Я меньше всего смотрю, что где кто ляпнул из европейских чиновников. Их там тысячи".(Сказано в 2011 году по поводу заявления президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу о том, что его участие в саммите по ядерной безопасности в Киеве возможно только при отсутствии на нем Лукашенко).О КрымеОб Украине"Украина должна быть единым целостным государством. Боевиков, которые воюют против украинцев, надо уничтожать. Но сначала разберитесь, а то перестреляете своих"."Договорились уже до того, что Лукашенко свои войска выстроил на севере Украины и готов въехать в Киев на танке. Я если приеду — то на тракторе с плугом, чтобы помочь вспахать и засеять землю".О здоровом питании и вреде алкоголя"Мы спортом не хотим заниматься - поэтому мы такие. А еще страшнее: мы же жрем абы что и как попало! Мы, питаясь, сами себя травим! Зачем есть мясо с картошкой? Ну съешь ты с селедкой ее, с рыбой! Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать?! Как ты будешь спать? Как ты проснешься утром?""Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду"."Кто пьет, у того нормальных детей не будет. С этим злом мы будем сражаться, как с самым страшным злом. А то получается — напился, случайно родил, а ты, Лукашенко, расти этого ребенка. И таких детей у нас в стране 35 тысяч".О спорте"Я очень люблю спорт – это лучшее мое качество"."Я зашел – аэробика. Мне показали там, потому что я ни разу аэробики не видел. Я сразу сказал: "Этих бы красавиц – на лыжи!"."Я очень люблю играть в футбол, в хоккей, но чаще всего играю один".*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России

https://crimea.ria.ru/20240830/vrag-dlya-zapada-i-blizhayshiy-soyuznik-rossii-aleksandru-lukashenko---70-1139980664.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, общество, новости