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Крымский мост: очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Крымский мост: очередь выросла в два раза
Крымский мост: очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Крымский мост: очередь выросла в два раза
Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь со стороны Кубани, проезда ждут более 200 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T13:15
2025-04-06T13:20
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь со стороны Кубани, проезда ждут более 200 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края начала расти с 11 часов воскресенья. Два часа назад проезда ждали 96 авто.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
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тамань
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: очередь выросла в два раза

На Крымском мосту в очереди со стороны Кубани более 200 автомобилей

13:15 06.04.2025 (обновлено: 13:20 06.04.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост продолжает расти очередь со стороны Кубани, проезда ждут более 200 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 205 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 13:00.
Очередь перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края начала расти с 11 часов воскресенья. Два часа назад проезда ждали 96 авто.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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