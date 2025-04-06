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На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута
На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута - РИА Новости Крым, 06.04.2025
На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута
На некоторых участках побережья Анапы начали убирать защитный вал от мазута, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T11:35
2025-04-06T11:35
анапа
краснодарский край
черное море
пляжи
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На некоторых участках побережья Анапы начали убирать защитный вал от мазута, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края.Первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий прокомментировал работы оперштабу региона.И объяснил, что снимается защитная сетка, вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж. Сейчас город приобретает 23 единицы техники, основная задача которой – деликатная уборка пляжа путем тщательного просеивания песка, отметил Городецкий.В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин
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анапа, краснодарский край, черное море, пляжи, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута

Защитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы перед курортным сезоном

11:35 06.04.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайЗащитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы перед курортным сезоном
Защитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы перед курортным сезоном
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На некоторых участках побережья Анапы начали убирать защитный вал от мазута, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края.
"Перед этим проанализировали ситуацию на протяжении второй половины марта. Фиксировали каждый случай новых выбросов фракций мазута на берег. Убирать начали в тех местах, где выбросы не фиксировали на протяжении более чем двух недель", – сказано в сообщении.
Первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий прокомментировал работы оперштабу региона.
"Начали постепенную разборку защитных валов в рамках подготовки к началу курортного сезона. Пока делаем это только в районе Бугазской косы. Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая еще возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем" – рассказал Городецкий.
И объяснил, что снимается защитная сетка, вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж. Сейчас город приобретает 23 единицы техники, основная задача которой – деликатная уборка пляжа путем тщательного просеивания песка, отметил Городецкий.
В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.
За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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