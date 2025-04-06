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На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута

На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута - РИА Новости Крым, 06.04.2025

На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута

На некоторых участках побережья Анапы начали убирать защитный вал от мазута, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T11:35

2025-04-06T11:35

2025-04-06T11:35

анапа

краснодарский край

черное море

пляжи

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На некоторых участках побережья Анапы начали убирать защитный вал от мазута, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края.Первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий прокомментировал работы оперштабу региона.И объяснил, что снимается защитная сетка, вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж. Сейчас город приобретает 23 единицы техники, основная задача которой – деликатная уборка пляжа путем тщательного просеивания песка, отметил Городецкий.В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин

анапа

краснодарский край

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, краснодарский край, черное море, пляжи, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море