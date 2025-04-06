На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута
Защитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы перед курортным сезоном
© Оперштаб Краснодарский крайЗащитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы перед курортным сезоном
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На некоторых участках побережья Анапы начали убирать защитный вал от мазута, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края.
"Перед этим проанализировали ситуацию на протяжении второй половины марта. Фиксировали каждый случай новых выбросов фракций мазута на берег. Убирать начали в тех местах, где выбросы не фиксировали на протяжении более чем двух недель", – сказано в сообщении.
Первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий прокомментировал работы оперштабу региона.
"Начали постепенную разборку защитных валов в рамках подготовки к началу курортного сезона. Пока делаем это только в районе Бугазской косы. Учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая еще возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем" – рассказал Городецкий.
И объяснил, что снимается защитная сетка, вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж. Сейчас город приобретает 23 единицы техники, основная задача которой – деликатная уборка пляжа путем тщательного просеивания песка, отметил Городецкий.
В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.
За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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