https://crimea.ria.ru/20250406/vrach-predupredila-ob-opasnosti-samostoyatelnogo-lecheniya-kishechnykh-infektsiy-1122835221.html
Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения кишечных инфекций
Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения кишечных инфекций - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения кишечных инфекций
При вирусных кишечных инфекциях антибиотики не помогут, а только навредят. Правила лечения таких состояний в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислила... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T08:46
2025-04-06T08:46
2025-04-06T08:46
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. При вирусных кишечных инфекциях антибиотики не помогут, а только навредят. Правила лечения таких состояний в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислила врач-инфекционист Людмила Прокудина.По ее словам, в отличие от бактериальных кишечных инфекций, вирусные невосприимчивы к антибиотикам. Однако отличить одно от другого сложно без помощи специалиста."При бактериальной инфекции антибиотики нужны - без этого мы их не вылечим. А вот при кишечных вирусных они не работают. Часто взрослые начинают давать детям или принимают сами антибиотик, и делают только хуже. Препарат, который не работает, не усваивается - интоксикационный синдром может быть еще более выражен. Поэтому без назначения врача принимать антибиотики нельзя", - говорит специалист.При этом она подчеркивает необходимость немедленного обращения к врачу, если симптомы кишечной инфекции развиваются у ребенка до трех лет, поскольку такое состояние может быть очень опасным.При этом, по словам Прокудиной, в весенне-зимнем сезоне традиционно преобладают именно вирусные кишечные инфекции."Эта группа сейчас большая, и она превалирует, ими очень легко заразиться. Тут не только грязные руки или овощи, но и контактно-бытовой путь. При этом, не могу сказать, что ситуация в этом сезоне хуже, чем в прошлых. Обычная ситуация, кишечная инфекция в Крыму не имеет массового обращения", - подытожила она.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возвращении проблемы с острыми кишечными инфекциям. Она связала такую ситуацию с постепенным ослаблением антикоронавирусных мер, в том числе с тем, что люди стали снимать маски и перчатки, и меньше пользоваться антисептиками.
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совет эксперта, здоровье, инфекции, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Врач предупредила об опасности самостоятельного лечения кишечных инфекций
Врач - инфекционист: при вирусных кишечных инфекциях антибиотики не помогут
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. При вирусных кишечных инфекциях антибиотики не помогут, а только навредят. Правила лечения таких состояний в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислила врач-инфекционист Людмила Прокудина.
По ее словам, в отличие от бактериальных кишечных инфекций, вирусные невосприимчивы к антибиотикам. Однако отличить одно от другого сложно без помощи специалиста.
"При бактериальной инфекции антибиотики нужны - без этого мы их не вылечим. А вот при кишечных вирусных они не работают. Часто взрослые начинают давать детям или принимают сами антибиотик, и делают только хуже. Препарат, который не работает, не усваивается - интоксикационный синдром может быть еще более выражен. Поэтому без назначения врача принимать антибиотики нельзя", - говорит специалист.
При этом она подчеркивает необходимость немедленного обращения к врачу, если симптомы кишечной инфекции развиваются у ребенка до трех лет, поскольку такое состояние может быть очень опасным.
"Чем младше ребенок, тем быстрее все это развивается, иногда - молниеносно: рвота, частый водянистый стул, высокая температура, отказ от еды, вялость. Обезвоживание и потеря солей усугубляют интоксикационный синдром, и чем младше ребенок, тем быстрее нужно реагировать, поскольку быстро развиваются тяжелые состояния. Для маленьких детей до 3 лет я очень рекомендую стационар", - поясняет специалист.
При этом, по словам Прокудиной, в весенне-зимнем сезоне традиционно преобладают именно вирусные кишечные инфекции.
"Эта группа сейчас большая, и она превалирует, ими очень легко заразиться. Тут не только грязные руки или овощи, но и контактно-бытовой путь. При этом, не могу сказать, что ситуация в этом сезоне хуже, чем в прошлых. Обычная ситуация, кишечная инфекция в Крыму не имеет массового обращения", - подытожила она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возвращении проблемы с острыми кишечными инфекциям.
Она связала такую ситуацию с постепенным ослаблением антикоронавирусных мер, в том числе с тем, что люди стали снимать маски и перчатки, и меньше пользоваться антисептиками.