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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 13.04.2025
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 13.04.2025
У Крымского моста начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T17:07
2025-04-13T17:07
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь с обеих сторон транспортного перехода

17:07 13.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 35 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", – сказано в сообщении.

В пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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