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Оборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Оборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко
Оборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Оборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко
Беларусь и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные. Об этом заявил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T12:27
2024-08-18T12:31
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Беларусь и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Это будут современные оборонительные пункты, подчеркнул лидер Белоруссии."Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные", – подчеркнул белорусский президент.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят, откуда может быть нанесен удар с запада по Союзному государству.
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, беларусь, россия, союзное государство, новости, в мире
Оборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко

Оборонительные планы России и Белоруссии могут стать наступательными – Лукашенко

12:27 18.08.2024 (обновлено: 12:31 18.08.2024)
 
© РИА Новости . Андрей АлександровФлаг России и Белоруссии. Архивное фото
Флаг России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Беларусь и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Там (на западной границе Союзного государства – ред.) нам попроще будет. Там выстроены оборонительные рубежи – от Бреста, Гродно и выше… Практически литовская, польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях: мы же тоже учимся на специальной военной операции, мы видим, где надо разместить (военных и вооружение – ред.)", – сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".

Это будут современные оборонительные пункты, подчеркнул лидер Белоруссии.
"Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные", – подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят, откуда может быть нанесен удар с запада по Союзному государству.
"Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и совместной группировке. На Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили серьезным российским оружием – и обычным, и ядерным", – подытожил Лукашенко.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияБеларусьРоссияСоюзное государствоНовостиВ мире
 
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