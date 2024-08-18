https://crimea.ria.ru/20240818/oboronitelnye-plany-rf-i-rb-mogut-stat-nastupatelnymi--lukashenko-1139687533.html

Оборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко

Оборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Оборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко

Беларусь и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные. Об этом заявил президент Белоруссии... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T12:27

2024-08-18T12:27

2024-08-18T12:31

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Беларусь и Россия при необходимости могут перевести планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Это будут современные оборонительные пункты, подчеркнул лидер Белоруссии."Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные", – подчеркнул белорусский президент.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят, откуда может быть нанесен удар с запада по Союзному государству.

https://crimea.ria.ru/20240818/kiev-mozhet-pytatsya-sprovotsirovat-moskvu-na-primenenie-yadernogo-oruzhiya-1139687408.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, беларусь, россия, союзное государство, новости, в мире