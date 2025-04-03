В Крыму из-за пожара в щитовой дом остался без света – идет проверка
Прокуратура начала проверку по факту нарушения прав жильцов многоэтажки в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе после пожара в щитовой обесточен целый подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Информацию о пожаре в девятиэтажке на улице Героев Сталинграда ранее сообщили РИА Новости Крым. Уточнялось, что дом с полуночи обесточен. По факту публикации прокуратура оперативно начала проверку о нарушении прав жильцов многоэтажки.
"После возгорания щитовой в подъезде дома была прекращена подача электроснабжения, а сотрудники ресурсоснабжающей организации не смогли оперативно подъехать к подъезду в связи нахождением там строительного мусора", – сообщили в прокуратуре Крыма.
По информации жильцов МКД, возгорание произошло из-за того, что в счетчик попала вода с крыши. В доме делают капремонт кровли. Старое покрытие снято, новое не уложено. Жильцы рассказали, что ранее уже сообщали в управляющую компанию о проблеме затопления квартир на верхнем этаже дома из-за ремонта кровли, однако меры не принимались.
"Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части осуществления работ по устранению аварийной ситуации", - подчеркнули в надзорном ведомстве.
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