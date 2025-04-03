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В Крыму из-за пожара в щитовой дом остался без света – идет проверка

В Крыму из-за пожара в щитовой дом остался без света – идет проверка - РИА Новости Крым, 03.04.2025

В Крыму из-за пожара в щитовой дом остался без света – идет проверка

В Симферополе после пожара в щитовой обесточен целый подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T10:27

2025-04-03T10:27

2025-04-03T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе после пожара в щитовой обесточен целый подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Информацию о пожаре в девятиэтажке на улице Героев Сталинграда ранее сообщили РИА Новости Крым. Уточнялось, что дом с полуночи обесточен. По факту публикации прокуратура оперативно начала проверку о нарушении прав жильцов многоэтажки. По информации жильцов МКД, возгорание произошло из-за того, что в счетчик попала вода с крыши. В доме делают капремонт кровли. Старое покрытие снято, новое не уложено. Жильцы рассказали, что ранее уже сообщали в управляющую компанию о проблеме затопления квартир на верхнем этаже дома из-за ремонта кровли, однако меры не принимались.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи Прокуратура Крыма проверяет аварийное общежитие в КерчиСостояние Митридатской лестницы в Керчи проверит Следком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, прокуратура республики крым, гуп рк "крымэнерго", пожар, происшествия