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В Крыму на пожарах спасены два человека

В Крыму на пожарах спасены два человека - РИА Новости Крым, 03.04.2025

В Крыму на пожарах спасены два человека

Два человека спасены на пожарах в населенных пунктах Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского глава МЧС России. РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T10:47

2025-04-03T10:47

2025-04-03T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Два человека спасены на пожарах в населенных пунктах Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского глава МЧС России.В селе Геройское Сакского района произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания площадью 20 квадратных метров. А в поселке Аграрное Симферопольского района загорелась электрощитовая в гараже на территории частного дома. Площадь пожара составила 5 "квадратов". В ликвидации последствий возгорания задействовали одно отделение пожарно-спасательной части. Пострадал один человек, его передали медикам.Ранее РИА Новости Крым сообщали о пожаре в девятиэтажке на улице Героев Сталинграда в Симферополе. Около полуночи загорелась щитовая, дом обесточен. По факту публикации прокуратура оперативно начала проверку о нарушении прав жильцов многоэтажки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за пожара в щитовой дом остался без света – идет проверкаПожар в Нижнегорском районе Крыма: сгорела летняя кухняПожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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