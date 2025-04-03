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В Крыму на пожарах спасены два человека - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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В Крыму на пожарах спасены два человека
В Крыму на пожарах спасены два человека - РИА Новости Крым, 03.04.2025
В Крыму на пожарах спасены два человека
Два человека спасены на пожарах в населенных пунктах Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского глава МЧС России. РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Два человека спасены на пожарах в населенных пунктах Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского глава МЧС России.В селе Геройское Сакского района произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания площадью 20 квадратных метров. А в поселке Аграрное Симферопольского района загорелась электрощитовая в гараже на территории частного дома. Площадь пожара составила 5 "квадратов". В ликвидации последствий возгорания задействовали одно отделение пожарно-спасательной части. Пострадал один человек, его передали медикам.Ранее РИА Новости Крым сообщали о пожаре в девятиэтажке на улице Героев Сталинграда в Симферополе. Около полуночи загорелась щитовая, дом обесточен. По факту публикации прокуратура оперативно начала проверку о нарушении прав жильцов многоэтажки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за пожара в щитовой дом остался без света – идет проверкаПожар в Нижнегорском районе Крыма: сгорела летняя кухняПожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причины
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РИА Новости Крым
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В Крыму на пожарах спасены два человека

В Крыму на пожарах спасены два человека - МЧС

10:47 03.04.2025
 
© Роман БусаргинПожар на промышленном предприятии в Энгельсе
Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе
© Роман Бусаргин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Два человека спасены на пожарах в населенных пунктах Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского глава МЧС России.
В селе Геройское Сакского района произошло возгорание одноэтажного неэксплуатируемого здания площадью 20 квадратных метров.
"На месте пожара был спасен 64-летний мужчина. В ликвидации огня принимали участие 1 отделение 24-й пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.
А в поселке Аграрное Симферопольского района загорелась электрощитовая в гараже на территории частного дома. Площадь пожара составила 5 "квадратов". В ликвидации последствий возгорания задействовали одно отделение пожарно-спасательной части. Пострадал один человек, его передали медикам.
"Причины пожаров установят дознаватели чрезвычайного ведомства", - заключили в МЧС.
Ранее РИА Новости Крым сообщали о пожаре в девятиэтажке на улице Героев Сталинграда в Симферополе. Около полуночи загорелась щитовая, дом обесточен. По факту публикации прокуратура оперативно начала проверку о нарушении прав жильцов многоэтажки.
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