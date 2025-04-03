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Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал

Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал

Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на субботу, 5 апреля, далее в течение месяца ожидается целая череда космических ударов. Такой прогноз дает... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T08:39

2025-04-03T08:39

2025-04-03T08:41

магнитные бури

космос

земля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на субботу, 5 апреля, далее в течение месяца ожидается целая череда космических ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, первый апрельский геомагнитный удар случится ровно в полночь 5 числа – буря уровня G1 будет продолжаться до 6 часов утра, затем еще в течение трех часов прогнозируются небольшие магнитосферные возбуждения.Следующая магнитная буря произойдет 22 числа, а затем – 24 апреля. По прогнозам Лаборатории, все эти возмущения будут наименьшего уровня G1.В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, космос, земля, вспышки на солнце, солнце, стихия, новости