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Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал
Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал
Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на субботу, 5 апреля, далее в течение месяца ожидается целая череда космических ударов. Такой прогноз дает... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T08:39
2025-04-03T08:41
магнитные бури
космос
земля
вспышки на солнце
солнце
стихия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на субботу, 5 апреля, далее в течение месяца ожидается целая череда космических ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, первый апрельский геомагнитный удар случится ровно в полночь 5 числа – буря уровня G1 будет продолжаться до 6 часов утра, затем еще в течение трех часов прогнозируются небольшие магнитосферные возбуждения.Следующая магнитная буря произойдет 22 числа, а затем – 24 апреля. По прогнозам Лаборатории, все эти возмущения будут наименьшего уровня G1.В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокацияМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
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магнитные бури, космос, земля, вспышки на солнце, солнце, стихия, новости
Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал

Прогноз магнитных бурь на апрель

08:39 03.04.2025 (обновлено: 08:41 03.04.2025)
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на субботу, 5 апреля, далее в течение месяца ожидается целая череда космических ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, первый апрельский геомагнитный удар случится ровно в полночь 5 числа – буря уровня G1 будет продолжаться до 6 часов утра, затем еще в течение трех часов прогнозируются небольшие магнитосферные возбуждения.
Долее последует целая череда космических ударов – магнитные бури будут бушевать без перерыва с 8 по 10 апреля включительно. 11,12,13 и 14 числа геомагнитный фон также будет повышен, но не достигнет штормовых значений.
Следующая магнитная буря произойдет 22 числа, а затем – 24 апреля. По прогнозам Лаборатории, все эти возмущения будут наименьшего уровня G1.
© xras.ruПрогноз магнитных бурь на апрель
Прогноз магнитных бурь на апрель
© xras.ru
Прогноз магнитных бурь на апрель
В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
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