Магнитные бури в апреле - Землю накроет космический шквал
Прогноз магнитных бурь на апрель
08:39 03.04.2025 (обновлено: 08:41 03.04.2025)
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в ночь на субботу, 5 апреля, далее в течение месяца ожидается целая череда космических ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, первый апрельский геомагнитный удар случится ровно в полночь 5 числа – буря уровня G1 будет продолжаться до 6 часов утра, затем еще в течение трех часов прогнозируются небольшие магнитосферные возбуждения.
Долее последует целая череда космических ударов – магнитные бури будут бушевать без перерыва с 8 по 10 апреля включительно. 11,12,13 и 14 числа геомагнитный фон также будет повышен, но не достигнет штормовых значений.
Следующая магнитная буря произойдет 22 числа, а затем – 24 апреля. По прогнозам Лаборатории, все эти возмущения будут наименьшего уровня G1.
© xras.ruПрогноз магнитных бурь на апрель
© xras.ru
Прогноз магнитных бурь на апрель
В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
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