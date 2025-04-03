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Крым готов расширять рынок продовольствия – Аксенов - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Крым готов расширять рынок продовольствия – Аксенов
Крым готов расширять рынок продовольствия – Аксенов - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Крым готов расширять рынок продовольствия – Аксенов
Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T10:39
2025-04-03T10:39
экономика крыма
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Они обсудили круг вопросов, связанных с работой сферы торговли, в том числе продление срока перевода розничных рынков Крыма в капитальные строения.Аксенов подчеркнул, что Крым готов предоставить площадки для экспериментальной и инновационной деятельности в сфере промышленности и торговли."Будем рады, если в результате совместных усилий удастся реализовать новые проекты, которые будут востребованы как в Крыму, так и во всей России", – добавил глава республики.Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие, ранее сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. По словам замминистра, уже в этом году в Крыму планируется открытие 25-30 новых крупных торговых точек сетевой торговли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынкиУ Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - АксеновВ Крым готовятся зайти крупные федеральные торговые сети - Минпромторг РФ
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РИА Новости Крым
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экономика крыма, сергей аксенов, крым, новости крыма, торговля, продовольственная безопасность, промышленность в крыму
Крым готов расширять рынок продовольствия – Аксенов

Крым готов открыть площадки для инновационной промышленности и торговли - Аксенов

10:39 03.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Среди главных задач органов власти республики остается обеспечение продовольственной безопасности, сбалансированной и приемлемой для жителей Крыма ценовой политики на продукты питания, комфортных условий для бизнеса", – написал глава Крыма в Telegram-канале по итогам встречи с коллегами из Министерства промышленности и торговли РФ и Государственной Думы.
Они обсудили круг вопросов, связанных с работой сферы торговли, в том числе продление срока перевода розничных рынков Крыма в капитальные строения.
Аксенов подчеркнул, что Крым готов предоставить площадки для экспериментальной и инновационной деятельности в сфере промышленности и торговли.
"Будем рады, если в результате совместных усилий удастся реализовать новые проекты, которые будут востребованы как в Крыму, так и во всей России", – добавил глава республики.
Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие, ранее сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. По словам замминистра, уже в этом году в Крыму планируется открытие 25-30 новых крупных торговых точек сетевой торговли.
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Экономика КрымаСергей АксеновКрымНовости КрымаТорговляПродовольственная безопасностьПромышленность в Крыму
 
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