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Крым готов расширять рынок продовольствия – Аксенов

Крым готов расширять рынок продовольствия – Аксенов - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Крым готов расширять рынок продовольствия – Аксенов

Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T10:39

2025-04-03T10:39

2025-04-03T10:39

экономика крыма

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промышленность в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крым готов расширять рынок продовольствия, повышать качество товаров и услуг, а также обеспечивать безопасные условия для бизнеса. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Они обсудили круг вопросов, связанных с работой сферы торговли, в том числе продление срока перевода розничных рынков Крыма в капитальные строения.Аксенов подчеркнул, что Крым готов предоставить площадки для экспериментальной и инновационной деятельности в сфере промышленности и торговли."Будем рады, если в результате совместных усилий удастся реализовать новые проекты, которые будут востребованы как в Крыму, так и во всей России", – добавил глава республики.Несколько крупных федеральных ретейлеров рассматривают возможность захода в Крым, перспективы очень хорошие, ранее сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в ходе рабочей поездки в республику. По словам замминистра, уже в этом году в Крыму планируется открытие 25-30 новых крупных торговых точек сетевой торговли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынкиУ Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - АксеновВ Крым готовятся зайти крупные федеральные торговые сети - Минпромторг РФ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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