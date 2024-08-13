https://crimea.ria.ru/20240813/intervyu-trampa-ilonu-masku-glavnye-zayavleniya-1139557936.html

Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления

Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления

Экс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью в соцсети Х Илону Маску. Это было первое его интервью на... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T10:44

2024-08-13T10:44

2024-08-13T10:44

дональд трамп

илон маск

сша

россия

украина

политика

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

всу (вооруженные силы украины)

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Экс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью в соцсети Х Илону Маску. Это было первое его интервью на этой платформе после разблокировки аккаунта в августе 2023 года.Владелец Х Илон Маск заявил, что накануне анонсированного разговора с Трампом соцсеть пережила масштабные DDOC-атаки, из-за чего видеозапись интервью могла быть обнародована позднее. В предвыборном штабе Трампа интервью назвали "беседой столетия". Что сказал главный соперник партии Байдена о российско-украинском конфликте и возможных переговорах – в подборке РИА Новости Крым.Отношения Трампа с ПутинымДональд Трамп в случае победы на выборах надеется вновь наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он вспомнил, что за время своего президентского срока поддерживал с российским лидером конструктивные отношения."Мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", — приводит слова Трампа РИА Новости.Глава Республиканской партии США назвал Путина хорошим переговорщиком. По его мнению, конфликт на Украине начался по вине действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Прекращение дипломатических отношений с Российской Федерацией он назвал большой ошибкой.Мощь Российской армии и нехватка солдат у КиеваДональд Трамп признал, что Украина не имеет достаточного мобилизационного ресурса для продолжения войны, в то время как российскую армию, по его мнению, нельзя недооценивать."У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", — сообщил экс-президент.Говоря о силе и мощи российских солдат, экс-президент США напомнил про победу Советского Союза над фашистской Германией и про победу Российской империи над войсками Наполеона в 1812 году.Третья мировая война и ядерное оружиеЕсли будет развязана третья мировая война, в ней обязательно будут использованы ядерные вооружения. Поэтому самой большой угрозой человечеству Трамп назвал не глобальное потепление, а именно все более реальный конфликт с использованием ядерного оружия.Россию и США, которые, по мнению кандидата от Республиканской партии, обе находятся на первом месте по количеству и мощи ядерных вооружений, очень скоро догонит Китай. Эта страна стремительно развивается в отношении атомных технологий.Харрис хуже БайденаЭкс-президент США также оценил своего соперника на выборах – кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. По его мнению, она еще более некомпетентна, чем Джо Байден."У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это – лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший президент", — сказал Дональд Трамп.Накануне беседы с Илоном Маском Дональд Трамп опубликовал свой первый пост в соцсети Х, в котором заявил, что сейчас американская нация находится в упадке. ПО его словам,экономика США разрушена, а границы стерты.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Как заявлял российский лидер Владимир Путин, для РФ не важен исход президентских выборов в США, поскольку в отношении России политика Белого Дома не изменится. Он констатировал, что действующий президент США Джо Байден для РФ более предсказуем, а также подчеркнул, что РФ не имеет никаких особых связей с кандидатом Дональдом Трампом.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал выборы в США вызовом и риском для УкраиныРакеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнениеЧто станет с Европой и конфликтом на Украине при Трампе

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дональд трамп, илон маск, сша, россия, украина, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), всу (вооруженные силы украины), владимир путин (политик), новости