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Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления
Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления
Экс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью в соцсети Х Илону Маску. Это было первое его интервью на... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T10:44
2024-08-13T10:44
дональд трамп
илон маск
сша
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джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Экс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью в соцсети Х Илону Маску. Это было первое его интервью на этой платформе после разблокировки аккаунта в августе 2023 года.Владелец Х Илон Маск заявил, что накануне анонсированного разговора с Трампом соцсеть пережила масштабные DDOC-атаки, из-за чего видеозапись интервью могла быть обнародована позднее. В предвыборном штабе Трампа интервью назвали "беседой столетия". Что сказал главный соперник партии Байдена о российско-украинском конфликте и возможных переговорах – в подборке РИА Новости Крым.Отношения Трампа с ПутинымДональд Трамп в случае победы на выборах надеется вновь наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он вспомнил, что за время своего президентского срока поддерживал с российским лидером конструктивные отношения."Мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", — приводит слова Трампа РИА Новости.Глава Республиканской партии США назвал Путина хорошим переговорщиком. По его мнению, конфликт на Украине начался по вине действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Прекращение дипломатических отношений с Российской Федерацией он назвал большой ошибкой.Мощь Российской армии и нехватка солдат у КиеваДональд Трамп признал, что Украина не имеет достаточного мобилизационного ресурса для продолжения войны, в то время как российскую армию, по его мнению, нельзя недооценивать."У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", — сообщил экс-президент.Говоря о силе и мощи российских солдат, экс-президент США напомнил про победу Советского Союза над фашистской Германией и про победу Российской империи над войсками Наполеона в 1812 году.Третья мировая война и ядерное оружиеЕсли будет развязана третья мировая война, в ней обязательно будут использованы ядерные вооружения. Поэтому самой большой угрозой человечеству Трамп назвал не глобальное потепление, а именно все более реальный конфликт с использованием ядерного оружия.Россию и США, которые, по мнению кандидата от Республиканской партии, обе находятся на первом месте по количеству и мощи ядерных вооружений, очень скоро догонит Китай. Эта страна стремительно развивается в отношении атомных технологий.Харрис хуже БайденаЭкс-президент США также оценил своего соперника на выборах – кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. По его мнению, она еще более некомпетентна, чем Джо Байден."У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это – лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший президент", — сказал Дональд Трамп.Накануне беседы с Илоном Маском Дональд Трамп опубликовал свой первый пост в соцсети Х, в котором заявил, что сейчас американская нация находится в упадке. ПО его словам,экономика США разрушена, а границы стерты.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Как заявлял российский лидер Владимир Путин, для РФ не важен исход президентских выборов в США, поскольку в отношении России политика Белого Дома не изменится. Он констатировал, что действующий президент США Джо Байден для РФ более предсказуем, а также подчеркнул, что РФ не имеет никаких особых связей с кандидатом Дональдом Трампом.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал выборы в США вызовом и риском для УкраиныРакеты США в Европе против России: что изменит Трамп - мнениеЧто станет с Европой и конфликтом на Украине при Трампе
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дональд трамп, илон маск, сша, россия, украина, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), всу (вооруженные силы украины), владимир путин (политик), новости
Интервью Трампа Илону Маску: главные заявления

Дональд Трамп в интервью Илону Маску рассказал об Украине и переговорах с Путиным

10:44 13.08.2024
 
© AP Photo Matt RourkeДональд Трамп дал интервью Илону Маску
Дональд Трамп дал интервью Илону Маску - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo Matt Rourke
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Экс-президент США и кандидат в президенты на предстоящих выборах Дональд Трамп дал большое интервью в соцсети Х Илону Маску. Это было первое его интервью на этой платформе после разблокировки аккаунта в августе 2023 года.
Владелец Х Илон Маск заявил, что накануне анонсированного разговора с Трампом соцсеть пережила масштабные DDOC-атаки, из-за чего видеозапись интервью могла быть обнародована позднее. В предвыборном штабе Трампа интервью назвали "беседой столетия". Что сказал главный соперник партии Байдена о российско-украинском конфликте и возможных переговорах – в подборке РИА Новости Крым.

Отношения Трампа с Путиным

Дональд Трамп в случае победы на выборах надеется вновь наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он вспомнил, что за время своего президентского срока поддерживал с российским лидером конструктивные отношения.
"Мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", — приводит слова Трампа РИА Новости.
Глава Республиканской партии США назвал Путина хорошим переговорщиком. По его мнению, конфликт на Украине начался по вине действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Прекращение дипломатических отношений с Российской Федерацией он назвал большой ошибкой.

Мощь Российской армии и нехватка солдат у Киева

Дональд Трамп признал, что Украина не имеет достаточного мобилизационного ресурса для продолжения войны, в то время как российскую армию, по его мнению, нельзя недооценивать.
"У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", — сообщил экс-президент.
Говоря о силе и мощи российских солдат, экс-президент США напомнил про победу Советского Союза над фашистской Германией и про победу Российской империи над войсками Наполеона в 1812 году.

Третья мировая война и ядерное оружие

Если будет развязана третья мировая война, в ней обязательно будут использованы ядерные вооружения. Поэтому самой большой угрозой человечеству Трамп назвал не глобальное потепление, а именно все более реальный конфликт с использованием ядерного оружия.
"Основная угроза - это не глобальное потепление... Основная угроза - это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал", - сказал он.
Россию и США, которые, по мнению кандидата от Республиканской партии, обе находятся на первом месте по количеству и мощи ядерных вооружений, очень скоро догонит Китай. Эта страна стремительно развивается в отношении атомных технологий.

Харрис хуже Байдена

Экс-президент США также оценил своего соперника на выборах – кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. По его мнению, она еще более некомпетентна, чем Джо Байден.
"У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это – лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший президент", — сказал Дональд Трамп.
Накануне беседы с Илоном Маском Дональд Трамп опубликовал свой первый пост в соцсети Х, в котором заявил, что сейчас американская нация находится в упадке. ПО его словам,экономика США разрушена, а границы стерты.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Как заявлял российский лидер Владимир Путин, для РФ не важен исход президентских выборов в США, поскольку в отношении России политика Белого Дома не изменится. Он констатировал, что действующий президент США Джо Байден для РФ более предсказуем, а также подчеркнул, что РФ не имеет никаких особых связей с кандидатом Дональдом Трампом.
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