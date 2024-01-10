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Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи
Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи
Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T07:17
2024-01-10T07:17
татьяна голикова
михаил мишустин
правительство россии
россия
год семьи в россии
семья
дети
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также формирование здоровой моды на многодетную семью станут ключевыми задачами Года семьи в России. Об этом в ходе совещания под председательством главы правительства Михаила Мишустина сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.При этом вице-премьер подчеркнула, что сейчас важно сформировать мнение молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, потому как в ближайшие семь лет они должны стать родителями. Важен их внутренний настрой к семейным ценностям, родительству, поскольку это новое социальное положение и новая ответственность по отношению к будущему поколению.По ее словам, в конце декабря был сформирован оргкомитет Года семьи, рассмотрен и одобрен план основных мероприятий. Основными задачами станет решение ключевых демографических проблем.Чтобы достичь необходимых результатов, регионам до 1 февраля 2024 года поручено утвердить региональные планы проведения Года семьи.На федеральном уровне план состоит из нескольких блоков. Первый включает чествование родителей, награжденных знаком "Мать-героиня", медалью и орденом "Родительская слава", масштабные всероссийские конкурсы "Это у нас семейное", "Семья года", а также торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, и ряд других мероприятий.Кроме того, первый урок в День знаний и школьные выпускные будут посвящены тематике Года семьи. Открыть Год семьи предлагается всероссийским семейным форумом "Родные – любимые", который пройдет на выставке "Россия" на ВДНХ начиная с 19 января.Второй блок касается мероприятий по совершенствованию положения семей с детьми. В соответствии с поручением президента, перед правительством стоит задача подготовить стратегический документ в части демографической и семейной политики на период до 2030 года.Еще одна ключевая задача этого года – провести работу по мероприятиям, связанным с льготным ипотечным кредитованием. И в первом квартале этого года продлить выплату в размере 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми. Также на федеральном уровне должен быть утвержден единый правовой статус многодетной семьи.Третий блок предполагает проведение культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятий. Это традиционные мероприятия, направленные на объединение семьи. Еще два блока будут посвящены работе с родителями, в том числе будущими.В свою очередь премьер Михаил Мишустин подчеркнул, что в нашей стране семья – это главная ценность. И очень важно сделать все, чтобы рождалось как можно больше детей, чтобы родители получали максимальную поддержку и помощь.О разработке правительством России комплекса дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для многодетных семей: в Феодосии приготовили 200 участковПраво на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождениюВ Госдуме поддержали продление семейной ипотеки
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татьяна голикова, михаил мишустин, правительство россии, россия, год семьи в россии, семья, дети, общество
Формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи

Голикова: формирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи

07:17 10.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкМногодетная семья Черкашиных из Майкопа
Многодетная семья Черкашиных из Майкопа - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также формирование здоровой моды на многодетную семью станут ключевыми задачами Года семьи в России. Об этом в ходе совещания под председательством главы правительства Михаила Мишустина сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наша общая и главная задача – возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 7 из 10 респондентов назвали крепкую семью наиболее важной ценностью. При этом ответ не зависел ни от уровня образования, ни от возраста, ни от материального положения", – сказала Голикова.

При этом вице-премьер подчеркнула, что сейчас важно сформировать мнение молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, потому как в ближайшие семь лет они должны стать родителями. Важен их внутренний настрой к семейным ценностям, родительству, поскольку это новое социальное положение и новая ответственность по отношению к будущему поколению.
По ее словам, в конце декабря был сформирован оргкомитет Года семьи, рассмотрен и одобрен план основных мероприятий. Основными задачами станет решение ключевых демографических проблем.

"Это создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также формирование здоровой моды на многодетную семью", – уточнила Голикова.

Чтобы достичь необходимых результатов, регионам до 1 февраля 2024 года поручено утвердить региональные планы проведения Года семьи.
На федеральном уровне план состоит из нескольких блоков. Первый включает чествование родителей, награжденных знаком "Мать-героиня", медалью и орденом "Родительская слава", масштабные всероссийские конкурсы "Это у нас семейное", "Семья года", а также торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, и ряд других мероприятий.
Кроме того, первый урок в День знаний и школьные выпускные будут посвящены тематике Года семьи. Открыть Год семьи предлагается всероссийским семейным форумом "Родные – любимые", который пройдет на выставке "Россия" на ВДНХ начиная с 19 января.
Второй блок касается мероприятий по совершенствованию положения семей с детьми. В соответствии с поручением президента, перед правительством стоит задача подготовить стратегический документ в части демографической и семейной политики на период до 2030 года.
Еще одна ключевая задача этого года – провести работу по мероприятиям, связанным с льготным ипотечным кредитованием. И в первом квартале этого года продлить выплату в размере 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми. Также на федеральном уровне должен быть утвержден единый правовой статус многодетной семьи.

"Помимо этого необходимо включить в семейную повестку корпоративного сектора и работодателей. От их поддержки очень многое зависит для многодетных и семей, которые приняли решение завести ребенка. С работодателями и профсоюзами будут обобщены лучшие практики с целью их принятия как в корпоративном секторе, так и на уровне регионов", – продолжила Голикова.

Третий блок предполагает проведение культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятий. Это традиционные мероприятия, направленные на объединение семьи. Еще два блока будут посвящены работе с родителями, в том числе будущими.
В свою очередь премьер Михаил Мишустин подчеркнул, что в нашей стране семья – это главная ценность. И очень важно сделать все, чтобы рождалось как можно больше детей, чтобы родители получали максимальную поддержку и помощь.
"Поддержка граждан, которые воспитывают детей, помощь родителям, забота о подрастающем поколении – всегда были и остаются приоритетами для правительства", – сказал Мишустин.
О разработке правительством России комплекса дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре прошлого года.
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Татьяна ГоликоваМихаил МишустинПравительство РоссииРоссияГод семьи в РоссиисемьядетиОбщество
 
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