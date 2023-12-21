https://crimea.ria.ru/20231221/v-rossii-razrabotayut-kompleks-dopolnitelnykh-mer-podderzhki-rozhdaemosti-1133713702.html
В России разработают комплекс дополнительных мер поддержки рождаемости
В России разработают комплекс дополнительных мер поддержки рождаемости - РИА Новости Крым, 21.12.2023
В России разработают комплекс дополнительных мер поддержки рождаемости
Правительство России разработает комплекс дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T17:42
2023-12-21T17:42
2023-12-21T17:42
рождаемость
татьяна голикова
россия
семья
демография
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Правительство России разработает комплекс дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.Вице-премьер подчеркнула чувствительность проблемы рождаемости в стране и необходимость принятия дополнительных мер, направленных на повышение этого показателя.С этой целью правительство РФ реализует проект по изучению проблем, которые связаны с эффективностью реализации мер поддержки рождаемости сейчас и связанных с необходимостью отработки дополнительных мер, добавила она.На втором этапе – до 28 февраля – портрет будет дополнен данными пилотных исследований, направленных на изучение влияния отдельных мер поддержки на желание женщины иметь детей.На третьем этапе – до 15 апреля – будут сформированы адресные рекомендации для всех субъектов РФ, направленные на повышение рождаемости, а также разработан дополнительный комплекс мер поддержки рождаемости, резюмировала Голикова.В Крыму повышается рождаемость и растет число многодетных, во многом это результат реализации программ нацпроекта "Демография".Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для многодетных семей: в Феодосии приготовили 200 участковВ Госдуме поддержали продление семейной ипотекиЗапрет абортов в России: мнение Путина
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рождаемость, татьяна голикова, россия, семья, демография, новости
В России разработают комплекс дополнительных мер поддержки рождаемости
Голикова: правительство разработает комплекс дополнительных мер поддержки рождаемости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Правительство России разработает комплекс дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в четверг.
Вице-премьер подчеркнула чувствительность проблемы рождаемости в стране и необходимость принятия дополнительных мер, направленных на повышение этого показателя.
С этой целью правительство РФ реализует проект по изучению проблем, которые связаны с эффективностью реализации мер поддержки рождаемости сейчас и связанных с необходимостью отработки дополнительных мер, добавила она.
"Проект разделили на три этапа, – сказала Голикова. – До 25 декабря будет подготовлен так называемый портрет женщины, желающей родить ребенка как по Российской Федерации в целом, так и по регионам. Он будет основываться на всех статистических данных и данных последней всероссийской переписи населения. Также будут проведены исследования общественного мнения".
На втором этапе – до 28 февраля – портрет будет дополнен данными пилотных исследований, направленных на изучение влияния отдельных мер поддержки на желание женщины иметь детей.
На третьем этапе – до 15 апреля – будут сформированы адресные рекомендации для всех субъектов РФ, направленные на повышение рождаемости, а также разработан дополнительный комплекс мер поддержки рождаемости, резюмировала Голикова.
В Крыму повышается рождаемость
и растет число многодетных, во многом это результат реализации программ нацпроекта "Демография".
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