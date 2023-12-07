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В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей
В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей - РИА Новости Крым, 07.12.2023
В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей
В Крыму повышается рождаемость и растет число многодетных семей. Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" завотделом адресной и социальной помощи минтруда РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T19:52
2023-12-07T19:52
нацпроекты в крыму
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демография
общество
минтруда крыма
дети
пособия и выплаты
соцзащита
новости крыма
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Как в Крыму поддерживают рождаемость и многодетные семьи при помощи нацпроекта "Демография"
Как в Крыму поддерживают рождаемость и многодетные семьи при помощи нацпроекта "Демография"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Крыму повышается рождаемость и растет число многодетных семей. Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" завотделом адресной и социальной помощи минтруда и соцзащиты Крыма Евгения Руева, во многом это результат реализации программ нацпроекта "Демография".Демография растетВ частности, сотни супружеских пар с диагнозом бесплодие получили возможность стать родителями с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую в Крыму тоже можно получить бесплатно в рамках программ нацпроекта."ЭКО проведено более чем 790 семьям, нуждающимся в этой процедуре. Планы на следующий год - не меньше. Спрос на эту процедуру, к сожалению, есть", - констатирует гостья эфира.Помощь государстваВсе 105 тысяч детей из многодетных семей, по словам Руевой, имеют права на бесплатное школьное питание и различные выплаты, пользуются рядом льгот, в том числе по оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте.Только на одно это пособие предусмотрено более 14 миллиардов федеральных средств и более 700 миллионов - республиканских. Однако, по мнению заведующей профильного отдела, в вопросе повышения демографии главное даже не выплаты, а воспитание в подрастающем поколении ценностей семейственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в КрымуВ Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублейДемография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам
https://crimea.ria.ru/20231117/pochti-kilogramm-schastya-v-simferopole-otmetili-den-nedonoshennykh-detey-1132859215.html
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крым, демография, общество, минтруда крыма, дети, пособия и выплаты, соцзащита, новости крыма
В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей

Благодаря нацпроекту "Демография" в Крыму выросло число многодетных семей и рождаемость

19:52 07.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Крыму повышается рождаемость и растет число многодетных семей. Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" завотделом адресной и социальной помощи минтруда и соцзащиты Крыма Евгения Руева, во многом это результат реализации программ нацпроекта "Демография".
Как в Крыму поддерживают рождаемость и многодетные семьи при помощи нацпроекта "Демография"
19:52

Демография растет

"В этом году в Крыму родилось уже почти 14 тысяч детей. В прошлом рождалось больше первых детей - 37%, в этом акцент переместился на вторых, третьих и последующих. Например, четвертых и последующих детей стало рождаться больше, чем в прошлом году. Так, сейчас в республике зарегистрировано более 32 тысяч многодетных семей, в которых проживают более 105 тысяч детей. В прошлом году таких семей было на тысячу меньше, и в них проживали 94 тысячи детей", - приводит статистику Руева.
В частности, сотни супружеских пар с диагнозом бесплодие получили возможность стать родителями с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую в Крыму тоже можно получить бесплатно в рамках программ нацпроекта.
"ЭКО проведено более чем 790 семьям, нуждающимся в этой процедуре. Планы на следующий год - не меньше. Спрос на эту процедуру, к сожалению, есть", - констатирует гостья эфира.

Помощь государства

Все 105 тысяч детей из многодетных семей, по словам Руевой, имеют права на бесплатное школьное питание и различные выплаты, пользуются рядом льгот, в том числе по оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте.
"Пособия на третьего и последующих детей предоставляются более чем восьми тысячам семей. С 2023 года введено единое пособие на каждого ребенка в семье до 17 лет - оно предоставляется с учетом доходов и исходя из имущественного положения. В 2023 году в Крыму это более 90 тысяч семей или 174 тысячи детей, которые получают выплату в размере до 14 746 рублей - это прожиточный минимум на ребенка в республике", - озвучивает цифры Руева.
Только на одно это пособие предусмотрено более 14 миллиардов федеральных средств и более 700 миллионов - республиканских. Однако, по мнению заведующей профильного отдела, в вопросе повышения демографии главное даже не выплаты, а воспитание в подрастающем поколении ценностей семейственности.
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Нацпроекты в КрымуКрымДемографияОбществоМинтруда КрымадетиПособия и выплатыСоцзащитаНовости Крыма
 
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