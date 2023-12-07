https://crimea.ria.ru/20231207/v-krymu-rastet-rozhdaemost-i-chislo-mnogodetnykh-semey-1133372797.html

В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей

В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей - РИА Новости Крым, 07.12.2023

В Крыму растет рождаемость и число многодетных семей

В Крыму повышается рождаемость и растет число многодетных семей. Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" завотделом адресной и социальной помощи минтруда РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T19:52

2023-12-07T19:52

2023-12-07T19:52

нацпроекты в крыму

крым

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общество

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Как в Крыму поддерживают рождаемость и многодетные семьи при помощи нацпроекта "Демография" Как в Крыму поддерживают рождаемость и многодетные семьи при помощи нацпроекта "Демография" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Крыму повышается рождаемость и растет число многодетных семей. Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" завотделом адресной и социальной помощи минтруда и соцзащиты Крыма Евгения Руева, во многом это результат реализации программ нацпроекта "Демография".Демография растетВ частности, сотни супружеских пар с диагнозом бесплодие получили возможность стать родителями с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую в Крыму тоже можно получить бесплатно в рамках программ нацпроекта."ЭКО проведено более чем 790 семьям, нуждающимся в этой процедуре. Планы на следующий год - не меньше. Спрос на эту процедуру, к сожалению, есть", - констатирует гостья эфира.Помощь государстваВсе 105 тысяч детей из многодетных семей, по словам Руевой, имеют права на бесплатное школьное питание и различные выплаты, пользуются рядом льгот, в том числе по оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте.Только на одно это пособие предусмотрено более 14 миллиардов федеральных средств и более 700 миллионов - республиканских. Однако, по мнению заведующей профильного отдела, в вопросе повышения демографии главное даже не выплаты, а воспитание в подрастающем поколении ценностей семейственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Златослава и Илай: какие редкие имена дают новорожденным в КрымуВ Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублейДемография или свобода выбора: бороться с абортами надо не только врачам

https://crimea.ria.ru/20231117/pochti-kilogramm-schastya-v-simferopole-otmetili-den-nedonoshennykh-detey-1132859215.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, демография, общество, минтруда крыма, дети, пособия и выплаты, соцзащита, новости крыма