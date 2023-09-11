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В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей
В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2023
В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей
В Ялте новорожденным будут дарить сертификат на 10 тысяч рублей. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T22:29
2023-09-11T21:52
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дети
общество
янина павленко
демография
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Ялте новорожденным будут дарить сертификат на 10 тысяч рублей. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.По ее словам, обменять сертификат на необходимые семье вещи либо же оплатить им часть затратной покупки можно в детском магазине на улице Игнатенко, который и выиграл соответствующий тендер. Подробнее информацию можно узнать у администрации города."Право на получение сертификата есть у семей, в которых как минимум один из родителей имеет прописку в Большой Ялте", - добавила Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные именаКак пособия влияют на рождаемость в КрымуИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делать
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крым, ялта, дети, общество, янина павленко, демография, новости крыма
В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей

В Ялте новорожденным будут дарить сертификат на 10 тысяч рублей – власти

22:29 11.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНикитский ботанический сад в Ялте
Никитский ботанический сад в Ялте - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Ялте новорожденным будут дарить сертификат на 10 тысяч рублей. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.
"На эти цели из муниципального бюджета выделено 9 млн рублей. Подарочные наборы самым маленьким ялтинцам при выписке вручаем уже четыре года – в них входило самое необходимое младенцу на первое время. Теперь же по просьбе родителей меняем формат и вручаем денежные сертификаты", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, обменять сертификат на необходимые семье вещи либо же оплатить им часть затратной покупки можно в детском магазине на улице Игнатенко, который и выиграл соответствующий тендер. Подробнее информацию можно узнать у администрации города.
"Право на получение сертификата есть у семей, в которых как минимум один из родителей имеет прописку в Большой Ялте", - добавила Павленко.
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КрымЯлтадетиОбществоЯнина ПавленкоДемографияНовости Крыма
 
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