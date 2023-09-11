https://crimea.ria.ru/20230911/v-yalte-novorozhdennym-budut-darit-po-10-tysyach-rubley-1131326115.html

В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей

В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2023

В Ялте новорожденным будут дарить по 10 тысяч рублей

В Ялте новорожденным будут дарить сертификат на 10 тысяч рублей. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T22:29

2023-09-11T22:29

2023-09-11T21:52

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янина павленко

демография

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Ялте новорожденным будут дарить сертификат на 10 тысяч рублей. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.По ее словам, обменять сертификат на необходимые семье вещи либо же оплатить им часть затратной покупки можно в детском магазине на улице Игнатенко, который и выиграл соответствующий тендер. Подробнее информацию можно узнать у администрации города."Право на получение сертификата есть у семей, в которых как минимум один из родителей имеет прописку в Большой Ялте", - добавила Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные именаКак пособия влияют на рождаемость в КрымуИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делать

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, дети, общество, янина павленко, демография, новости крыма