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В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные имена - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные имена
В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные имена - РИА Новости Крым, 10.08.2023
В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные имена
Более 350 младенцев родились в Крыму за минувшую неделю, число браков за этот период превысило 275. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минюста. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T08:01
2023-08-10T08:01
новости крыма
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семья
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 350 младенцев родились в Крыму за минувшую неделю, число браков за этот период превысило 275. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минюста.Также за неделю был зарегистрирован 61 случай установления отцовства. В подавляющем числе случаев процедура проводилась при регистрации рождения.Больше всего детей родилось в Симферополе – 119, в Симферопольском районе – 38, в Евпатории – 25, в Бахчисарае – 21, в Красногвардейском районе – 20, в Керчи - 19.Самыми популярными именами первой недели августа стали: Артем, Сулейман, Александр, Ислям, Марк, София, Сафие, Виктория, Ангелина, Мавиле и Анна. Самыми редкими: Альберт, Анар, Гере, Дауд, Кристиан, Тенон, Елизар, Хафса, Махназ, Никяра, Юнона, Теона, Байсангур и Товуз.Новые семьиАктивней всего женились и выходили замуж в Симферополе – 61 раз, и Симферопольском районе – 34 раза. В Евпатории сыграли 26 свадеб, в Керчи – 23, а в Ялте – 22.По данным отделов ЗАГС, средний возраст молодоженов составил 27 лет для девушек и 32 года для мужчин. Возрастные пары составили всего шесть процентов от общего числа молодоженов. В этой категории возраст женихов и невест колебался в пределах от 50 до 70 лет.Ранее спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что в Крыму растет число многодетных семей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пособия влияют на рождаемость в КрымуИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делатьДеньги за длинный брак - священник оценил инициативу парламентариев
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РИА Новости Крым
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новости крыма, дети, семья, общество, минюст крыма
В Крыму отметили рост рождаемости и назвали самые популярные имена

В Крыму зафиксировали рост рождаемости в первую неделю августа

08:01 10.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Более 350 младенцев родились в Крыму за минувшую неделю, число браков за этот период превысило 275. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минюста.

"За первую неделю августа отделы ЗАГС Крыма снова зарегистрировали большое количество рождений и среднее количество браков. Составлено 373 записи актов о рождении и 276 о регистрации заключения брака", – говорится в сообщении.

Также за неделю был зарегистрирован 61 случай установления отцовства. В подавляющем числе случаев процедура проводилась при регистрации рождения.
Больше всего детей родилось в Симферополе – 119, в Симферопольском районе – 38, в Евпатории – 25, в Бахчисарае – 21, в Красногвардейском районе – 20, в Керчи - 19.

"Вместе с тем, мальчиков было зарегистрировано немного меньше, чем девочек: 181 и 192 соответственно. Также родились две двойни", – добавили в ведомстве.

Самыми популярными именами первой недели августа стали: Артем, Сулейман, Александр, Ислям, Марк, София, Сафие, Виктория, Ангелина, Мавиле и Анна. Самыми редкими: Альберт, Анар, Гере, Дауд, Кристиан, Тенон, Елизар, Хафса, Махназ, Никяра, Юнона, Теона, Байсангур и Товуз.

Новые семьи

Активней всего женились и выходили замуж в Симферополе – 61 раз, и Симферопольском районе – 34 раза. В Евпатории сыграли 26 свадеб, в Керчи – 23, а в Ялте – 22.
По данным отделов ЗАГС, средний возраст молодоженов составил 27 лет для девушек и 32 года для мужчин. Возрастные пары составили всего шесть процентов от общего числа молодоженов. В этой категории возраст женихов и невест колебался в пределах от 50 до 70 лет.
Ранее спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что в Крыму растет число многодетных семей.
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