https://crimea.ria.ru/20230708/v-krymu-rastet-chislo-mnogodetnykh-semey-1129894657.html

В Крыму растет число многодетных семей

В Крыму растет число многодетных семей - РИА Новости Крым, 08.07.2023

В Крыму растет число многодетных семей

В многодетных семьях Крыма воспитывается свыше 100 тысяч детей, и число больших семей в республике растет с каждым годом. Об этом заявил спикер Госсовета РК... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T09:04

2023-07-08T09:04

2023-07-08T09:04

день семьи, любви и верности

владимир константинов

крым

сергей аксенов

семья

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В многодетных семьях Крыма воспитывается свыше 100 тысяч детей, и число больших семей в республике растет с каждым годом. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, обратившись к крымчанам с поздравлениями по случаю Дня семьи, любви и верности.Глава крымского парламента отметил, что большие и крепкие семьи – основа сильного государства, а для самого человека семья – нравственная опора. Поэтому в России поддержка супружеских пар, проживших вместе десятки лет, является приоритетным направлением социальной политики, и число многодетных семей в Крыму растет с каждым годом.По его словам, сегодня число многодетных семей в Крыму составляет 32 356, и в них воспитываются свыше 106,6 тысяч детей.В своем обращении к крымчанам по случаю праздника глава республики Сергей Аксенов также отметил, что сегодня наряду с многодетными семьями, особое внимание со стороны государства получают семьи участников СВО."Очень важно воспитание молодежи в духе приверженности традиционным ценностям, оплотом которых является Россия. Наши воины в зоне СВО сражаются в том числе за то, чтобы у наших детей были мама и папа, а не родители номер 1 и 2, за то, чтобы извращения человеческой природы не навязывались нашему народу в качестве нормы. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю всем семьям любви, согласия и мирного неба!" – написал Аксенов в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пособия влияют на рождаемость в Крыму Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерейИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делать

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день семьи, любви и верности, владимир константинов, крым, сергей аксенов, семья, новости крыма, общество