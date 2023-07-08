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В Крыму растет число многодетных семей - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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В Крыму растет число многодетных семей
В Крыму растет число многодетных семей - РИА Новости Крым, 08.07.2023
В Крыму растет число многодетных семей
В многодетных семьях Крыма воспитывается свыше 100 тысяч детей, и число больших семей в республике растет с каждым годом. Об этом заявил спикер Госсовета РК... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T09:04
2023-07-08T09:04
день семьи, любви и верности
владимир константинов
крым
сергей аксенов
семья
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В многодетных семьях Крыма воспитывается свыше 100 тысяч детей, и число больших семей в республике растет с каждым годом. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, обратившись к крымчанам с поздравлениями по случаю Дня семьи, любви и верности.Глава крымского парламента отметил, что большие и крепкие семьи – основа сильного государства, а для самого человека семья – нравственная опора. Поэтому в России поддержка супружеских пар, проживших вместе десятки лет, является приоритетным направлением социальной политики, и число многодетных семей в Крыму растет с каждым годом.По его словам, сегодня число многодетных семей в Крыму составляет 32 356, и в них воспитываются свыше 106,6 тысяч детей.В своем обращении к крымчанам по случаю праздника глава республики Сергей Аксенов также отметил, что сегодня наряду с многодетными семьями, особое внимание со стороны государства получают семьи участников СВО."Очень важно воспитание молодежи в духе приверженности традиционным ценностям, оплотом которых является Россия. Наши воины в зоне СВО сражаются в том числе за то, чтобы у наших детей были мама и папа, а не родители номер 1 и 2, за то, чтобы извращения человеческой природы не навязывались нашему народу в качестве нормы. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю всем семьям любви, согласия и мирного неба!" – написал Аксенов в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пособия влияют на рождаемость в Крыму Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерейИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делать
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день семьи, любви и верности, владимир константинов, крым, сергей аксенов, семья, новости крыма, общество
В Крыму растет число многодетных семей

Константинов: в Крыму число многодетных семей растет с каждым годом

09:04 08.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В многодетных семьях Крыма воспитывается свыше 100 тысяч детей, и число больших семей в республике растет с каждым годом. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, обратившись к крымчанам с поздравлениями по случаю Дня семьи, любви и верности.
Глава крымского парламента отметил, что большие и крепкие семьи – основа сильного государства, а для самого человека семья – нравственная опора. Поэтому в России поддержка супружеских пар, проживших вместе десятки лет, является приоритетным направлением социальной политики, и число многодетных семей в Крыму растет с каждым годом.
"Важно, что в Крыму растет число многодетных семей. С 2021 года их количество в республике выросло более чем на две тысячи", – сообщил Константинов в Telegram-канале.
По его словам, сегодня число многодетных семей в Крыму составляет 32 356, и в них воспитываются свыше 106,6 тысяч детей.
В своем обращении к крымчанам по случаю праздника глава республики Сергей Аксенов также отметил, что сегодня наряду с многодетными семьями, особое внимание со стороны государства получают семьи участников СВО.
"Очень важно воспитание молодежи в духе приверженности традиционным ценностям, оплотом которых является Россия. Наши воины в зоне СВО сражаются в том числе за то, чтобы у наших детей были мама и папа, а не родители номер 1 и 2, за то, чтобы извращения человеческой природы не навязывались нашему народу в качестве нормы. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю всем семьям любви, согласия и мирного неба!" – написал Аксенов в соцсетях.
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День семьи, любви и верностиВладимир КонстантиновКрымСергей АксеновсемьяНовости КрымаОбщество
 
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