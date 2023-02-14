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Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей
Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей
Православная церковь категорически не поддерживает празднование Дня святого Валентина, потому что такого святого, который тайно венчал влюбленных в III веке, не РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T16:56
2023-02-14T17:53
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Православная церковь категорически не поддерживает празднование Дня святого Валентина, потому что такого святого, который тайно венчал влюбленных в III веке, не существовало в истории. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал протоиерей Владимир Кашлюк.По его словам, святые мученики с именем Валентин существовали, но они не имеют никакого отношения к тайным венчаниям влюбленных. "Сегодня православная церковь пытается наполнить этот день (святого Валентина – ред.) другими смыслами, говорить не о влюбленности, не о страсти, не о том, что быстро проходит, а о вечном, настоящем, фундаментальном и жертвенном", - обозначил Кашлюк.Так, по его словам, 14 февраля, в день, когда многие подростки все же отмечают День святого Валентина, священнослужители Крымской епархии в школах проводят республиканский театрализованный конкурс "Семейный очаг"."Если хотят дети говорить о любви, мы готовы об этом говорить, но без подмены смыслов и ценностей", - отметил протоиерей, напомнив, что в России 8 июля отмечается церковно-государственный праздник – День семьи, любви верности, когда почитают память благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских. Личностей реальный, а не мифических.Читайте также на РИА Новости Крым:День влюбленных по-армянски: в Крыму отметили ТерендезПетр, Феврония и другие православные покровители семьиПсихолог назвала признаки мужской влюбленности
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РИА Новости Крым
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крым, религия, рпц (русская православная церковь), общество, мнения
Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей

Протоиерей Кашлюк: тайно венчающий влюбленных святой Валентин – коммерческий миф

16:56 14.02.2023 (обновлено: 17:53 14.02.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодготовка к празднованию Дня святого Валентина
Подготовка к празднованию Дня святого Валентина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Православная церковь категорически не поддерживает празднование Дня святого Валентина, потому что такого святого, который тайно венчал влюбленных в III веке, не существовало в истории. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал протоиерей Владимир Кашлюк.

"Отношение церкви к этому празднику не просто сдержанное, а категорическое – это несуществующий святой. Говорят, что он якобы венчал пары в III веке. Но такого таинства не было тогда. Получается, что в том жизнеописании, в котором этот святой Валентин нам преподносится, его не существует. Это коммерческий праздник, который прикрыт святостью любви", - убежден священнослужитель.

По его словам, святые мученики с именем Валентин существовали, но они не имеют никакого отношения к тайным венчаниям влюбленных.
"Сегодня православная церковь пытается наполнить этот день (святого Валентина – ред.) другими смыслами, говорить не о влюбленности, не о страсти, не о том, что быстро проходит, а о вечном, настоящем, фундаментальном и жертвенном", - обозначил Кашлюк.
Так, по его словам, 14 февраля, в день, когда многие подростки все же отмечают День святого Валентина, священнослужители Крымской епархии в школах проводят республиканский театрализованный конкурс "Семейный очаг".
"Если хотят дети говорить о любви, мы готовы об этом говорить, но без подмены смыслов и ценностей", - отметил протоиерей, напомнив, что в России 8 июля отмечается церковно-государственный праздник – День семьи, любви верности, когда почитают память благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских. Личностей реальный, а не мифических.
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