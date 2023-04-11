https://crimea.ria.ru/20230411/kak-posobiya-vliyayut-na-rozhdaemost-v-krymu-1128123510.html

Как пособия влияют на рождаемость в Крыму

Как пособия влияют на рождаемость в Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Как пособия влияют на рождаемость в Крыму

Социально-экономическая поддержка семей с детьми является фундаментом демографической стабильности общества. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T20:20

2023-04-11T20:20

2023-04-11T20:20

екатерина демурия

рождаемость

статистика

крым

демография

мнения

общество

новости

новости крыма

илья глазков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110025/88/1100258858_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f5bcbad0fe2487b9bfb8b7d671eb789.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Социально-экономическая поддержка семей с детьми является фундаментом демографической стабильности общества. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал главный внештатный специалист Минздрава Крыма по репродуктивному здоровью Игорь Лившиц.Деньги для семьи имеют значение"Экономическая поддержка семей с детьми – это фундамент, а пособия в 8 тысяч рублей в месяц не хватит даже на подгузники. Конечно, не нужно воспитывать иждивенцев. Но должно быть все сопоставимо", - сказал он.По словам медика, без адекватного социально-экономического фундамента невозможно улучшить демографическую ситуацию в стране.Ранее главврач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" , что чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка.В свою очередь, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ отметил, что "среди всех мер, которые принимаются для решения демографического вопроса – нет более важного или менее важного, усилия всех сторон важны".Наблюдается демографический спадСогласно данным Росстата, численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года.Ранее также сообщалось, что в Крыму наблюдается некоторый демографический спад, за 2022 год количество родов сократилось почти на 2 тысячи по сравнению с 2021 годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.По словам заведующей отделом адресной и социальной помощи Минтруда и соцзащиты Крыма Евгении Руевой, в 2021 году родилось больше 18 тысяч детей, тогда как в 2022 году 16 тысяч."За первый квартал 2023 года замечено некое уменьшение по сравнению с первым кварталом 2022 года: тогда было рождено 4 тысячи детей, сейчас - более 3600", - сказала она.Ранее психолог Екатерина Демурия озвучила мнение, что желание женщины стать мамой снижается от неопределенности, с возрастом, а также из-за некомфортных отношений в семье."Познать себя в роли мамы – это здоровая женская мотивация, природная потребность", - говорит психолог. И замечает: в последние годы в мире случается огромное количество форс-мажорных глобальных внешних факторов, которые влияют, в том числе, и на рождаемость, поскольку рождение ребенка – это большая ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отказывали в выплатах многодетным семьямПутин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимумаСколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина демурия, рождаемость, статистика, крым, демография, мнения, общество, новости, новости крыма, илья глазков, дмитрий беглицэ, пособия и выплаты, соцзащита, игорь лившиц