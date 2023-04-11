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Как пособия влияют на рождаемость в Крыму
Как пособия влияют на рождаемость в Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Как пособия влияют на рождаемость в Крыму
Социально-экономическая поддержка семей с детьми является фундаментом демографической стабильности общества. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T20:20
2023-04-11T20:20
2023-04-11T20:20
екатерина демурия
рождаемость
статистика
крым
демография
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общество
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илья глазков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Социально-экономическая поддержка семей с детьми является фундаментом демографической стабильности общества. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал главный внештатный специалист Минздрава Крыма по репродуктивному здоровью Игорь Лившиц.Деньги для семьи имеют значение"Экономическая поддержка семей с детьми – это фундамент, а пособия в 8 тысяч рублей в месяц не хватит даже на подгузники. Конечно, не нужно воспитывать иждивенцев. Но должно быть все сопоставимо", - сказал он.По словам медика, без адекватного социально-экономического фундамента невозможно улучшить демографическую ситуацию в стране.Ранее главврач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" , что чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка.В свою очередь, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ отметил, что "среди всех мер, которые принимаются для решения демографического вопроса – нет более важного или менее важного, усилия всех сторон важны".Наблюдается демографический спадСогласно данным Росстата, численность населения России уменьшилась и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года.Ранее также сообщалось, что в Крыму наблюдается некоторый демографический спад, за 2022 год количество родов сократилось почти на 2 тысячи по сравнению с 2021 годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.По словам заведующей отделом адресной и социальной помощи Минтруда и соцзащиты Крыма Евгении Руевой, в 2021 году родилось больше 18 тысяч детей, тогда как в 2022 году 16 тысяч."За первый квартал 2023 года замечено некое уменьшение по сравнению с первым кварталом 2022 года: тогда было рождено 4 тысячи детей, сейчас - более 3600", - сказала она.Ранее психолог Екатерина Демурия озвучила мнение, что желание женщины стать мамой снижается от неопределенности, с возрастом, а также из-за некомфортных отношений в семье."Познать себя в роли мамы – это здоровая женская мотивация, природная потребность", - говорит психолог. И замечает: в последние годы в мире случается огромное количество форс-мажорных глобальных внешних факторов, которые влияют, в том числе, и на рождаемость, поскольку рождение ребенка – это большая ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отказывали в выплатах многодетным семьямПутин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимумаСколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроекта
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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екатерина демурия, рождаемость, статистика, крым, демография, мнения, общество, новости, новости крыма, илья глазков, дмитрий беглицэ, пособия и выплаты, соцзащита, игорь лившиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Социально-экономическая поддержка семей с детьми является фундаментом демографической стабильности общества. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал главный внештатный специалист Минздрава Крыма по репродуктивному здоровью Игорь Лившиц.
Деньги для семьи имеют значение
"Экономическая поддержка семей с детьми – это фундамент, а пособия в 8 тысяч рублей в месяц не хватит даже на подгузники. Конечно, не нужно воспитывать иждивенцев. Но должно быть все сопоставимо", - сказал он.
По словам медика, без адекватного социально-экономического фундамента невозможно улучшить демографическую ситуацию в стране.
Ранее главврач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" , что чаще всего женщины решаются на аборт из-за нехватки денежных средств для рождения и воспитания ребенка
.
В свою очередь, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ отметил, что "среди всех мер, которые принимаются для решения демографического вопроса – нет более важного или менее важного, усилия всех сторон важны".
"Но одним из важнейших аспектов именно мер социальной поддержки считаю то, что семья чувствует: государство о ней заботится. Ведь государство тоже надеется на трудовой вклад, на социальный вклад от каждой семьи – и такое социальное партнерство – очень важно. Семья должна чувствовать заботу государства", - заключил Беглицэ.
Наблюдается демографический спад
Согласно данным Росстата, численность населения России уменьшилась
и составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек по состоянию на 1 января 2023 года.
Ранее также сообщалось, что в Крыму наблюдается некоторый демографический спад,
за 2022 год количество родов сократилось почти на 2 тысячи по сравнению с 2021 годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный врач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков.
По словам заведующей отделом адресной и социальной помощи Минтруда и соцзащиты Крыма Евгении Руевой, в 2021 году родилось больше 18 тысяч детей, тогда как в 2022 году 16 тысяч.
"Сейчас рождаемость предсказуемо уменьшается за счет демографического провала в 90-х, наблюдается тенденция к уменьшению", - пояснила она. И отметила, что существует "очень много факторов, которые повлияли на снижение рождаемости".
"За первый квартал 2023 года замечено некое уменьшение по сравнению с первым кварталом 2022 года: тогда было рождено 4 тысячи детей, сейчас - более 3600", - сказала она.
Ранее психолог Екатерина Демурия озвучила мнение, что желание женщины стать мамой снижается от неопределенности, с возрастом
, а также из-за некомфортных отношений в семье.
"Познать себя в роли мамы – это здоровая женская мотивация, природная потребность", - говорит психолог. И замечает: в последние годы в мире случается огромное количество форс-мажорных глобальных внешних факторов, которые влияют, в том числе, и на рождаемость, поскольку рождение ребенка – это большая ответственность.
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