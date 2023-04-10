https://crimea.ria.ru/20230410/pochemu-zhenschiny-ne-khotyat-rozhat--otvet-psikhologa-1127803446.html

Почему женщины не хотят рожать – ответ психолога

Почему женщины не хотят рожать – ответ психолога - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Почему женщины не хотят рожать – ответ психолога

Желание женщины стать мамой снижается от неопределенности, с возрастом, а также из-за некомфортных отношений в семье. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T07:54

2023-04-10T07:54

2023-04-10T07:54

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

психология

екатерина демурия

демография

рождаемость

материнство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Желание женщины стать мамой снижается от неопределенности, с возрастом, а также из-за некомфортных отношений в семье. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила психолог Екатерина Демурия.Искать баланс и золотую серединуСогласно исследованию Росстата, в стране сократилось количество женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: около 70% россиянок хотят иметь не больше двоих детей.По мнению психолога, женщине в 20 лет проще решиться на роды, поскольку в таком возрасте нет достаточного "багажа опыта и способности анализировать". Кроме того, "в 20 лет больше сил, больше ресурса и легче реагируешь на какие-то вещи". В то же время, когда решаешься реализоваться как мать в возрасте после 30 лет, то уже есть какой-то опыт, знания, багаж, и страхов в том числе, уточнят она."Самое важное – это баланс и отсутствие крайностей. Нельзя вообще не думать о последствиях и бросаться в омут с головой. Нужно ответственно подходить к вопросу планирования и вынашивания ребенка, чтобы, в том числе, не столкнуться с послеродовой депрессией", - говорит Демурия, отмечая, что бывает и другая крайность: женщины настолько углубляются в изучение всех вопросов, что не хотят брать ответственность на себя, им становится невероятно страшно. Но нужно искать здоровую золотую середину, напоминает специалист.Нематериальные ценностиВ исследовании Росстата говорится, что мотивируют рожать второго ребенка женщин не материальные причины. Так, 70% россиянок сказали, что им важно, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким. На втором месте была причина укрепить таким образом семью. Получить поддержку в старости от детей – на третьем."Важно, чтобы, когда женщина захотела стать мамой, главным фактором не были пособия и дотации. Также, к сожалению, детьми не укрепляется семья, если в ней есть какие-то сложности", - комментирует эксперт.Психолог напомнила, что ребенок должен появиться на свет в счастливой и любящей семье, от этого зависит его дальнейшая жизнь.Настоящее счастье – в семьеЖенщине в вопросе рождения детей нужно, в первую очередь, опираться на себя, считает психолог. Но, в то же время, каждый из родителей несет ответственность за ребенка, поэтому решение супругов должно быть обоюдным. Мужчина в этой ситуации берет на себя обязанность обеспечивать семью.Демурия обозначила, что чем "старше становится ребенок, тем менее он зависим от родителей, тем больше возникает ориентация на социум". Именно в этот период у женщины "может возникнуть желание родить еще ребенка, чтобы и с ним делиться любовью".Психолог говорит, что желание "многократно реализовываться как мать" женщине нужно искать в себе. А если вдруг его нет, то задаться вопросом: почему?"Глубинные нереализованные потребности потом выливаются и в психосоматику, в сложности в отношениях", - напоминает она.По ее словам, необходимо стремиться к созданию здоровых отношений с собой, с партнером, с детьми."Каждый день мы возвращаемся к себе и в свой дом и, если внутри себя и в собственном доме все некомфортно и все не слаженно, ни друзья, ни работа этого не заменят. Истинно важно – это семья, здоровые отношения и наш внутренний мир, в которой мы разбираемся со своими конфликтами, решаем их и выстраиваем качественно здоровую жизнь", - подвела итог психолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Как найти общий язык с подростком: советы психологаВрач перечислил основные причины снижения рождаемости в КрымуПоздние роды, детская беременность и ЭКО - что с рождаемостью в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230331/vrach-nazval-osnovnuyu-prichinu-abortov-v-krymu-1127890122.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, психология, екатерина демурия, демография, рождаемость, материнство